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Beat Blader 3D: Dash and Slash! (Мод, Unlocked)

Beat Blader 3D: Dash and Slash! (Мод, Unlocked) 2.0.4

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Версия:
2.0.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
AMANOTES PTE LTD
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 079

Beat Blader 3D: Dash and Slash! (Мод, Unlocked) - Интересная музыкальная игра в которой вы будете управлять шариком и уничтожать преграды на собственном пути. Отличное управление и неоновая графика понравится всем.


Пользователь управляет мечом героя, который разрушает цветные кубики, стоящие на его пути. Он будет делать это в соответствии с ритмом проигрываемой песни. Помимо основных блоков на улице встречаются и другие объекты, которые могут столкнуться. Помимо названий, доступных здесь, вы также можете легко добавлять свои любимые песни.


Скриншоты

Информация о модах

  • Все песни разблокированы
  • Все персонажи разблокированы
  • Все скины разблокированы
  • Реклама удалена
 Теги темы: Unlocked

Скачать Beat Blader 3D: Dash and Slash! (Мод, Unlocked) 2.0.4 взлом

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Скачать Beat Blader 3D: Dash and Slash! (Мод, Unlocked) 124 Мб Ссылка 2 124 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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