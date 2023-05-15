Beat Blader 3D: Dash and Slash! (Мод, Unlocked) 2.0.4
Версия:
2.0.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
AMANOTES PTE LTD
Обновлено:
Вчера, 23:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 079
Beat Blader 3D: Dash and Slash! (Мод, Unlocked) - Интересная музыкальная игра в которой вы будете управлять шариком и уничтожать преграды на собственном пути. Отличное управление и неоновая графика понравится всем.
Пользователь управляет мечом героя, который разрушает цветные кубики, стоящие на его пути. Он будет делать это в соответствии с ритмом проигрываемой песни. Помимо основных блоков на улице встречаются и другие объекты, которые могут столкнуться. Помимо названий, доступных здесь, вы также можете легко добавлять свои любимые песни.
Информация о модах
- Все песни разблокированы
- Все персонажи разблокированы
- Все скины разблокированы
- Реклама удалена
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