Beat Blader 3D: Dash and Slash! (Мод, Unlocked) - Интересная музыкальная игра в которой вы будете управлять шариком и уничтожать преграды на собственном пути. Отличное управление и неоновая графика понравится всем.





Пользователь управляет мечом героя, который разрушает цветные кубики, стоящие на его пути. Он будет делать это в соответствии с ритмом проигрываемой песни. Помимо основных блоков на улице встречаются и другие объекты, которые могут столкнуться. Помимо названий, доступных здесь, вы также можете легко добавлять свои любимые песни.