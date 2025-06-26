Broken Sword: Reforged (Полная версия) v1.1.8.1
Отправься с детективами по миру, разгадывая древние тайны и заговоры
Классический point-and-click оживает: в Broken Sword: Reforged ты вновь ведёшь Джорджа Стоубарта и Нико Коллар по всему миру от парижских кафе до сирийских катакомб. Жанр объясняется с первого кадра — ты щёлкаешь мебель, слушаешь саркастические реплики и каждые пять минут подбираешь предмет, который щёлкнет в головоломке: нажал на гобелен — сдвинулся тайный механизм, передал статуэтку Нико — открылся люк. В каждой локации герои ищут символы, фотографируют руны, сопоставляют улику с архивом и пытаются опередить убийц, стоящих за тамплиерским заговором. Успеешь ли соединить доказательства раньше, чем враг закроет следующий проход?
Ремастер радует обновлённой графикой в 4K, полноценным перезаписанным озвучанием и улучшенным звуком, который меняется от эхо храмов до уличного джаза. Внутри — 50+ интерактивных сцен, системы подсказок без штрафов, локальный автосейв и полностью сохранённый сценарий, так что олдфаги наслаждаются ностальгией, а новички — плавным входом. Метапрогрессия — коллекционные «пасхалки разработчиков» и альбом концепт-артов, открывающийся за любопытство. Игра работает офлайн, не нуждается в донате и поддерживает «свайп-курсоры» на мобильных экранах. Отправляйся за ответами, объединяй улики и проверь, останется ли мир целым после нового столкновения с древним проклятием.
Полная версия
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Внимание▶
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