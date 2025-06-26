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Broken Sword: Reforged (Полная версия)

Broken Sword: Reforged (Полная версия) v1.1.8.1

Отправься с детективами по миру, разгадывая древние тайны и заговоры

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Версия:
1.1.8.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
StoreRider
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Сегодня, 16:24
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Описание

Классический point-and-click оживает: в Broken Sword: Reforged ты вновь ведёшь Джорджа Стоубарта и Нико Коллар по всему миру от парижских кафе до сирийских катакомб. Жанр объясняется с первого кадра — ты щёлкаешь мебель, слушаешь саркастические реплики и каждые пять минут подбираешь предмет, который щёлкнет в головоломке: нажал на гобелен — сдвинулся тайный механизм, передал статуэтку Нико — открылся люк. В каждой локации герои ищут символы, фотографируют руны, сопоставляют улику с архивом и пытаются опередить убийц, стоящих за тамплиерским заговором. Успеешь ли соединить доказательства раньше, чем враг закроет следующий проход?


Ремастер радует обновлённой графикой в 4K, полноценным перезаписанным озвучанием и улучшенным звуком, который меняется от эхо храмов до уличного джаза. Внутри — 50+ интерактивных сцен, системы подсказок без штрафов, локальный автосейв и полностью сохранённый сценарий, так что олдфаги наслаждаются ностальгией, а новички — плавным входом. Метапрогрессия — коллекционные «пасхалки разработчиков» и альбом концепт-артов, открывающийся за любопытство. Игра работает офлайн, не нуждается в донате и поддерживает «свайп-курсоры» на мобильных экранах. Отправляйся за ответами, объединяй улики и проверь, останется ли мир целым после нового столкновения с древним проклятием.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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