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Hunters Origin (Мод Меню)

Hunters Origin (Мод Меню) v0.0.1

Руби чудовищ, собирай легенды и стань главным охотником Северных земель

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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BoomBit Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:45
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 196 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

Hunters Origin — приключенческий action-RPG, где ты просыпаешься с деревянным посохом на краю заснеженной долины и сразу ловишь отблеск далёкого костра. Жанр диктует ритм: за первые пять минут ты кромсаешь волка, подбираешь кость, открываешь карту и замечаешь тропу к руинам. Лёд звенит под подошвой, редкие лучи северного солнца скользят по лезвию, а мысль-крючок уже шепчет: хватит ли смелости шагнуть дальше, где за поворотом дышит неведомый зверь?


Твой рост ведут мир ручной работы с тайниками за каждым камнем и дерево навыков, ветви которого тянутся после каждой победы. Клык дракона превращается у кузнеца Пруда Лучника в изогнутый лук, вороний скакун несёт сквозь пургу к крепости бандитов, а рейды с друзьями дарят легендарный доспех. Торгуй на площади, расширяй стайню и возвращайся за новым эпиком — пусть хроники Северных земель пишут твоё имя всё громче.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Режим Бога

Множитель скорости движения

Неограниченные навыки

VIP

Премиум-пропуск активирован

Неограниченное количество бриллиантов

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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