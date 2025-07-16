Hunters Origin (Мод Меню) v0.0.1
Руби чудовищ, собирай легенды и стань главным охотником Северных земель
Hunters Origin — приключенческий action-RPG, где ты просыпаешься с деревянным посохом на краю заснеженной долины и сразу ловишь отблеск далёкого костра. Жанр диктует ритм: за первые пять минут ты кромсаешь волка, подбираешь кость, открываешь карту и замечаешь тропу к руинам. Лёд звенит под подошвой, редкие лучи северного солнца скользят по лезвию, а мысль-крючок уже шепчет: хватит ли смелости шагнуть дальше, где за поворотом дышит неведомый зверь?
Твой рост ведут мир ручной работы с тайниками за каждым камнем и дерево навыков, ветви которого тянутся после каждой победы. Клык дракона превращается у кузнеца Пруда Лучника в изогнутый лук, вороний скакун несёт сквозь пургу к крепости бандитов, а рейды с друзьями дарят легендарный доспех. Торгуй на площади, расширяй стайню и возвращайся за новым эпиком — пусть хроники Северных земель пишут твоё имя всё громче.
МОД МЕНЮ
Множитель урона
Режим Бога
Множитель скорости движения
Неограниченные навыки
VIP
Премиум-пропуск активирован
Неограниченное количество бриллиантов
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.