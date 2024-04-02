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The Walking Dead: No Man's Land (Мод, Скорость)

The Walking Dead: No Man's Land (Мод, Скорость) 6.10.0.1565

5
3
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Версия:
6.10.0.1565
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Next Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 758 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 278

«Ходячие мертвецы» - это франшиза, которая интересовала сообщество на протяжении 1 десятилетия. век. Обладая большим объемом контента, он был адаптирован для множества различных развлекательных программ, особенно для игр. The Walking Dead No Man's Land  - это стратегическая игра, созданная с целью воссоздать этот мир. В напряженных боях игроки смогут свободно использовать потенциал, который продюсер фильма еще не полностью развил. 


Это будет стратегическая игра, поэтому игрокам предстоит участвовать в сражениях, способствующих укреплению командного духа. В отличие от других игр, TWD: No Man's Land позволяет вам тренировать ваших персонажей, чтобы получить максимальную силу и использовать ресурсы наиболее подходящим образом. История этой игры представляет собой синтез части 1 и настоящего, поэтому ваши любимые персонажи могут сражаться на одной линии боя.



Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать The Walking Dead: No Man's Land (Мод, Скорость) 6.10.0.1565 взлом

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Скачать The Walking Dead: No Man's Land (Мод, Скорость) 758 Мб Ссылка 2 758 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о The Walking Dead: No Man's Land (Мод, Скорость)


Комментарии (2)
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Nosferatu
Nosferatu 16 октября 2022 16:17
Где вы этот высокий урон взяли?))) Обычная игра, без изменений)))
Хоть проверяли бы, прежде чем писать)))
0
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Евгений
Евгений 31 августа 2022 22:45
Чет не заметил, мода
+2
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