«Ходячие мертвецы» - это франшиза, которая интересовала сообщество на протяжении 1 десятилетия. век. Обладая большим объемом контента, он был адаптирован для множества различных развлекательных программ, особенно для игр. The Walking Dead No Man's Land - это стратегическая игра, созданная с целью воссоздать этот мир. В напряженных боях игроки смогут свободно использовать потенциал, который продюсер фильма еще не полностью развил.





Это будет стратегическая игра, поэтому игрокам предстоит участвовать в сражениях, способствующих укреплению командного духа. В отличие от других игр, TWD: No Man's Land позволяет вам тренировать ваших персонажей, чтобы получить максимальную силу и использовать ресурсы наиболее подходящим образом. История этой игры представляет собой синтез части 1 и настоящего, поэтому ваши любимые персонажи могут сражаться на одной линии боя.



