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Black Clover M (Мод Меню)

Black Clover M (Мод Меню) 1.16.039

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Версия:
1.16.039
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Garena International II
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
80
Скриншоты
Описание

Black Clover M переносит вас в захватывающий мир одноимённого аниме, где магия правит всем, но угроза вновь нависла над землёй. На этот раз судьба мира в руках героя, который не обладает магией, но решительно настроен спасти всё живое. Сможете ли вы преодолеть вызовы и доказать, что даже смертный способен стать легендой?


Исследуйте мир, полюбившийся поклонникам аниме, взаимодействуйте со знакомыми персонажами и участвуйте в динамичных битвах. Активируйте особые способности героев, собирайте мощные команды и наслаждайтесь насыщенным геймплеем. Испытайте невероятное приключение и проверьте свои силы в борьбе за спасение мира в Black Clover M!


Информация о модах

1. Множитель урона

2. Множитель защиты

3. Нет урона


Примечания :


Это модуль lsposed. Следовательно, вам нужно, чтобы ваше устройство или эмулятор были рутированы. Если вы слышите об этом впервые, пожалуйста, обратитесь к следующим статьям.

Если вы используете эмулятор для запуска игры, пожалуйста, загрузите игру с apkcombo. В противном случае вы получите ошибку несоответствия архитектуры и игра вылетит.

Сама игра не будет работать на виртуальных приложениях, таких как vphonegaga.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Black Clover M (Мод Меню) v1.16.039 MOD APK

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Original [Global] 1 Гб LSPosed Module [Global] 1 Гб Original [Global] (Ссылка 2) 1 Гб LSPosed Module [Global] (Ссылка 2) 1 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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