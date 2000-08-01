Black Clover M переносит вас в захватывающий мир одноимённого аниме, где магия правит всем, но угроза вновь нависла над землёй. На этот раз судьба мира в руках героя, который не обладает магией, но решительно настроен спасти всё живое. Сможете ли вы преодолеть вызовы и доказать, что даже смертный способен стать легендой?
Исследуйте мир, полюбившийся поклонникам аниме, взаимодействуйте со знакомыми персонажами и участвуйте в динамичных битвах. Активируйте особые способности героев, собирайте мощные команды и наслаждайтесь насыщенным геймплеем. Испытайте невероятное приключение и проверьте свои силы в борьбе за спасение мира в Black Clover M!
1. Множитель урона
2. Множитель защиты
3. Нет урона
Примечания :
Это модуль lsposed. Следовательно, вам нужно, чтобы ваше устройство или эмулятор были рутированы. Если вы слышите об этом впервые, пожалуйста, обратитесь к следующим статьям.
Если вы используете эмулятор для запуска игры, пожалуйста, загрузите игру с apkcombo. В противном случае вы получите ошибку несоответствия архитектуры и игра вылетит.
Сама игра не будет работать на виртуальных приложениях, таких как vphonegaga.
Скачать Black Clover M (Мод Меню) v1.16.039 MOD APK
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