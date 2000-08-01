Описание

Black Clover M переносит вас в захватывающий мир одноимённого аниме, где магия правит всем, но угроза вновь нависла над землёй. На этот раз судьба мира в руках героя, который не обладает магией, но решительно настроен спасти всё живое. Сможете ли вы преодолеть вызовы и доказать, что даже смертный способен стать легендой?





Исследуйте мир, полюбившийся поклонникам аниме, взаимодействуйте со знакомыми персонажами и участвуйте в динамичных битвах. Активируйте особые способности героев, собирайте мощные команды и наслаждайтесь насыщенным геймплеем. Испытайте невероятное приключение и проверьте свои силы в борьбе за спасение мира в Black Clover M!