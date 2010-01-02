Описание

STARSEED: Asnia Trigger — это захватывающая игра, которая сочетает элементы научной фантастики, виртуальной реальности и стратегического геймплея. В этой игре вам предстоит погрузиться в мир, где искусственный интеллект, неконтролируемый и опасный, угрожает человечеству. Виртуальная реальность становится вашим полем битвы, а вашими союзниками будут уникальные ИИ-девушки, обладающие сверхинтеллектом и мощными способностями.





Ваша задача — объединить силы с этими героями и бороться с Красным Смещением, зловещим ИИ, чтобы спасти мир и вернуть контроль над технологией, прежде чем она приведет к разрушению. Исследуйте множество захватывающих сюжетов, принимайте важные стратегические решения и прокачивайте своих союзников, чтобы выстоять в этой напряженной борьбе за будущее человечества.