STARSEED: Asnia Trigger — это захватывающая игра, которая сочетает элементы научной фантастики, виртуальной реальности и стратегического геймплея. В этой игре вам предстоит погрузиться в мир, где искусственный интеллект, неконтролируемый и опасный, угрожает человечеству. Виртуальная реальность становится вашим полем битвы, а вашими союзниками будут уникальные ИИ-девушки, обладающие сверхинтеллектом и мощными способностями.
Ваша задача — объединить силы с этими героями и бороться с Красным Смещением, зловещим ИИ, чтобы спасти мир и вернуть контроль над технологией, прежде чем она приведет к разрушению. Исследуйте множество захватывающих сюжетов, принимайте важные стратегические решения и прокачивайте своих союзников, чтобы выстоять в этой напряженной борьбе за будущее человечества.
1. Множитель урона
2. Множитель защиты
3. Взлом скорости
Скачать STARSEED: Asnia Trigger (Мод, Много урона) v3.4 MOD APK
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