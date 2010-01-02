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STARSEED: Asnia Trigger (Мод, Много урона)

STARSEED: Asnia Trigger (Мод, Много урона) 3.4

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Версия:
3.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Com2uS
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 264 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
47
Скриншоты
Описание

STARSEED: Asnia Trigger — это захватывающая игра, которая сочетает элементы научной фантастики, виртуальной реальности и стратегического геймплея. В этой игре вам предстоит погрузиться в мир, где искусственный интеллект, неконтролируемый и опасный, угрожает человечеству. Виртуальная реальность становится вашим полем битвы, а вашими союзниками будут уникальные ИИ-девушки, обладающие сверхинтеллектом и мощными способностями. 


Ваша задача — объединить силы с этими героями и бороться с Красным Смещением, зловещим ИИ, чтобы спасти мир и вернуть контроль над технологией, прежде чем она приведет к разрушению. Исследуйте множество захватывающих сюжетов, принимайте важные стратегические решения и прокачивайте своих союзников, чтобы выстоять в этой напряженной борьбе за будущее человечества.


Информация о модах

1. Множитель урона

2. Множитель защиты

3. Взлом скорости

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 Теги темы: Много урона

Скачать STARSEED: Asnia Trigger (Мод, Много урона) v3.4 MOD APK

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