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Dread Rune: Roguelike Dungeon Crawler (Мод, Режим бога)

Dread Rune: Roguelike Dungeon Crawler 0.55.6

Режим бога
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Версия:
0.55.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Meat Lab
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 113
Скриншоты
Описание

Dread Rune - это увлекательная ролевая игра, доступная на мобильных устройствах, которая предлагает игрокам захватывающий геймплей и реалистичную 3D-графику. В этой игре вы отправитесь в захватывающее приключение, сражаясь с злыми врагами на картах.


Одной из особенностей Dread Rune является наличие разнообразных персонажей. В игре представлено 7 различных персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными навыками и силами. Это добавляет глубину и разнообразие в геймплей, так как игроки могут выбирать персонажей, которые соответствуют их игровому стилю и стратегии.


Ваш выбор персонажа имеет большое значение, так как каждый персонаж обладает своей собственной уникальной силой и стилем боя. Это требует тщательного планирования и анализа перед битвой.


Информация о модах

1. Режим бога (враг не наносит урона, а вы бессмертны)

2. Неограниченное количество бриллиантов (увеличивается, когда вы тратите)

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 Теги темы: Режим бога

Скачать Dread Rune: Roguelike Dungeon Crawler (Мод, Режим бога) v0.55.6 MOD APK

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Скачать Dread Rune: Roguelike Dungeon Crawler (Мод, Режим бога) 152 Мб Ссылка 2 152 Мб

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