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LunaM:Ph (Мод, Скорость)

LunaM:Ph (Мод, Скорость) 1.0.764

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Версия:
1.0.764
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SOULGAMES Inc
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 974

LunaM: PH - это захватывающая ролевая игра с красивой графикой и захватывающим игровым процессом. Игра предлагает вам возможность погрузиться в мир чиби, где вы сможете насладиться множеством развлечений.


Основные особенности игры включают в себя огромный открытый мир, который ждет ваших исследований. Вы сможете выполнять разнообразные квесты, участвовать в захватывающих боях с врагами и развивать своего персонажа. Графика и дизайн персонажей в игре выполнены в стиле чиби, что добавляет уникальности игровому миру. Вас ждут сюрпризы и события, которые сделают ваше приключение еще более интересным.


Присоединитесь к милым персонажам и отправьтесь в увлекательное путешествие в мире LunaM: PH. Проведите часы за игрой, выполняйте задания и наслаждайтесь этой захватывающей ролевой игрой.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель скорости атаки [x1 - x5]
  • Множитель скорости передвижения [x1 - x5]

ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений



Скачать LunaM:Ph (Мод, Скорость) 1.0.764 взлом

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Скачать LunaM:Ph (Мод, Скорость) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

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