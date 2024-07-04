LunaM:Ph (Мод, Скорость) 1.0.764
LunaM: PH - это захватывающая ролевая игра с красивой графикой и захватывающим игровым процессом. Игра предлагает вам возможность погрузиться в мир чиби, где вы сможете насладиться множеством развлечений.
Основные особенности игры включают в себя огромный открытый мир, который ждет ваших исследований. Вы сможете выполнять разнообразные квесты, участвовать в захватывающих боях с врагами и развивать своего персонажа. Графика и дизайн персонажей в игре выполнены в стиле чиби, что добавляет уникальности игровому миру. Вас ждут сюрпризы и события, которые сделают ваше приключение еще более интересным.
Присоединитесь к милым персонажам и отправьтесь в увлекательное путешествие в мире LunaM: PH. Проведите часы за игрой, выполняйте задания и наслаждайтесь этой захватывающей ролевой игрой.
- МЕНЮ МОД
- Множитель скорости атаки [x1 - x5]
- Множитель скорости передвижения [x1 - x5]
ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений
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