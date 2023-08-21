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Тайцзи панда (Много маны)

Тайцзи панда (Много маны) 2.85

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Скачать (431 Мб)
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Версия:
2.85
Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
Snail Games USA Inc
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 431 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 436

Добро пожаловать в виртуальное царство Avzar, мир Taichi Panda, где празднование Дня Благодарения охватывает всю его захватывающую вселенную. Мы приготовили для вас множество уникальных сюрпризов, чтобы отпраздновать этот особенный день. Одиночное испытание в командном инстансе - это новое испытание, которое проверит вашу храбрость и навыки в сражениях. Сразитесь с мощными противниками вместе с вашей командой и докажите свое превосходство.


История о питомцах открывает перед вами увлекательные приключения, ожидающие вашего исследования. Встречайтесь с разнообразными питомцами, развивайте их навыки и сражайтесь рядом с ними, чтобы достичь победы. Ваше ездовое животное также требует усиления. Обеспечьте ему нужные ресурсы и улучшайте его характеристики, чтобы получить максимальную выгоду в битвах и путешествиях.


Королевская битва пополнилась новыми наградами, которые станут доступными для вас во время игры. Участвуйте в этом эпическом противостоянии, сражайтесь с другими игроками и стремитесь стать истинным королем битвы. Будьте готовы погрузиться в захватывающие приключения и открыть для себя больше удивительных возможностей, которые приготовлены для вас в Avzar. Празднуйте День Благодарения вместе с нами и наслаждайтесь уникальным игровым опытом!


Скриншоты

Информация о модах

  • Меню модов
  • Режим бога
  • Неограниченное использование навыков


Как установить?


КАК СКАЧАТЬ APKS/ZIP


1. Загрузите файлы .apks или .zip с веб-сайта

2. Загрузите установщик разделенных APK (SAI)

3. Откройте SAI, перейдите в настройки и активируйте подпись перед установкой (для не-ROOT)

4. Установите APK и выберите оба файлы и нажмите «Установить»

. 5. Наслаждайтесь.

 Теги темы: RPG, Много маны, Встроенный кэш

Скачать Тайцзи панда (Много маны) 2.85 взлом

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Скачать Тайцзи панда (Много маны) 431 Мб Ссылка 2 431 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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