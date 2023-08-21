Добро пожаловать в виртуальное царство Avzar, мир Taichi Panda, где празднование Дня Благодарения охватывает всю его захватывающую вселенную. Мы приготовили для вас множество уникальных сюрпризов, чтобы отпраздновать этот особенный день. Одиночное испытание в командном инстансе - это новое испытание, которое проверит вашу храбрость и навыки в сражениях. Сразитесь с мощными противниками вместе с вашей командой и докажите свое превосходство.





История о питомцах открывает перед вами увлекательные приключения, ожидающие вашего исследования. Встречайтесь с разнообразными питомцами, развивайте их навыки и сражайтесь рядом с ними, чтобы достичь победы. Ваше ездовое животное также требует усиления. Обеспечьте ему нужные ресурсы и улучшайте его характеристики, чтобы получить максимальную выгоду в битвах и путешествиях.





Королевская битва пополнилась новыми наградами, которые станут доступными для вас во время игры. Участвуйте в этом эпическом противостоянии, сражайтесь с другими игроками и стремитесь стать истинным королем битвы. Будьте готовы погрузиться в захватывающие приключения и открыть для себя больше удивительных возможностей, которые приготовлены для вас в Avzar. Празднуйте День Благодарения вместе с нами и наслаждайтесь уникальным игровым опытом!