Тайцзи панда (Много маны) 2.85
Добро пожаловать в виртуальное царство Avzar, мир Taichi Panda, где празднование Дня Благодарения охватывает всю его захватывающую вселенную. Мы приготовили для вас множество уникальных сюрпризов, чтобы отпраздновать этот особенный день. Одиночное испытание в командном инстансе - это новое испытание, которое проверит вашу храбрость и навыки в сражениях. Сразитесь с мощными противниками вместе с вашей командой и докажите свое превосходство.
История о питомцах открывает перед вами увлекательные приключения, ожидающие вашего исследования. Встречайтесь с разнообразными питомцами, развивайте их навыки и сражайтесь рядом с ними, чтобы достичь победы. Ваше ездовое животное также требует усиления. Обеспечьте ему нужные ресурсы и улучшайте его характеристики, чтобы получить максимальную выгоду в битвах и путешествиях.
Королевская битва пополнилась новыми наградами, которые станут доступными для вас во время игры. Участвуйте в этом эпическом противостоянии, сражайтесь с другими игроками и стремитесь стать истинным королем битвы. Будьте готовы погрузиться в захватывающие приключения и открыть для себя больше удивительных возможностей, которые приготовлены для вас в Avzar. Празднуйте День Благодарения вместе с нами и наслаждайтесь уникальным игровым опытом!
Информация о модах
- Меню модов
- Режим бога
- Неограниченное использование навыков
Как установить?
КАК СКАЧАТЬ APKS/ZIP
1. Загрузите файлы .apks или .zip с веб-сайта
2. Загрузите установщик разделенных APK (SAI)
3. Откройте SAI, перейдите в настройки и активируйте подпись перед установкой (для не-ROOT)
4. Установите APK и выберите оба файлы и нажмите «Установить»
. 5. Наслаждайтесь.
Скачать Тайцзи панда (Много маны) 2.85 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство