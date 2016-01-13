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Приключение в секретной стране (Мод, Режим бога)

Приключение в секретной стране (Мод, Режим бога) 206

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Версия:
206
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
SUPERBOX Inc
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
608

Приключение в секретной стране обещает быть захватывающим и полным опасностей. Новая земля представляет собой неизведанный край, полный тайн и загадок, который манит искателей приключений своей загадочностью и обещанием богатств. Однако, за этим обещанием скрывается ряд непредсказуемых вызовов и угроз, включая возможное присутствие опасных монстров.


Интрига и неизвестность вокруг этой новой земли вызывают волнение у многих людей, но также и страх перед неизведанным. Сплетни и слухи о монстрах лишь придают этому месту еще больше загадочности и ауры опасности. Однако, для отважных искателей приключений, эта новая земля обещает множество возможностей и сокровищ, готовых быть обнаруженными и завоеванными.


Скриншоты

Информация о модах

> Множитель урона

> Множитель защиты

> Режим Бога

> Заморозка валюты

> Разблокировано, без рекламы

 Теги темы: Режим бога

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