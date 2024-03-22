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Orecraft: Лагерь орков (Мод, без рекламы)

Orecraft: Лагерь орков (Мод, без рекламы) 0.15

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Версия:
0.15
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Evrika Games LLC
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
289
Скриншоты
Описание

Orecraft: Orc Mining Camp - это захватывающий симулятор управления лагерем орков, который обещает массу увлекательного игрового процесса и веселой атмосферы. В игре игрокам предстоит управлять группой зеленокожих путешественников, которые нашли идеальное место для создания своего поселения.


Благодаря удобному расположению и наличию необходимых ресурсов, лагерь орков обещает быстрый рост и развитие. Однако, чтобы добиться успеха, игрокам придется тщательно планировать и использовать свои ресурсы мудро. Это включает в себя строительство новых зданий, добычу руды, привлечение новых жителей и многое другое.


Симпатичная графика и увлекательный игровой процесс делают Orecraft: Orc Mining Camp привлекательной игрой для всех любителей симуляторов управления и стратегических игр. Погрузитесь в мир орков и помогите им преуспеть в своем новом поселении!


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Скачать Orecraft: Лагерь орков (Мод, без рекламы) v0.15 MOD APK

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Скачать Orecraft: Лагерь орков (Мод, без рекламы) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

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