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Transport Tycoon Empire: Город (Мод, Без рекламы)

Transport Tycoon Empire: Город (Мод, Без рекламы) 2.0.1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Alda Games
Версия:
2.0.1
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
id приложения:
tycoon.building.simulator.games.aldagames.com
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
5 798

Transport Tycoon Empire — самый продаваемый пакет транспортных симуляторов из когда-либо созданных. Transport Tycoon был продан тиражом более 40 миллионов копий и использовался более чем в 100 странах. Универсальная игра, в которую можно играть на многих платформах разных размеров, включая мобильные телефоны и планшетные компьютеры. Команда разработчиков из одного человека создает совершенно новый оригинальный контент для будущей версии!


Развивайте собственную транспортную империю, а не смотрите, как это делают другие. Развивайте инфраструктуру, необходимую для вашего города (например, железные дороги, электростанции, аэропорты), вокзалы, аэропорты и порты, чтобы сделать собственную транспортную сеть эффективной и прибыльной! После того, как вы разовьете сеть конкурирующих разработчиков, они будут сосредоточены на том, чтобы «обыграть» вас!


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Скачать Transport Tycoon Empire: Город (Мод, Без рекламы) 2.0.1 взлом

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Скачать Transport Tycoon Empire: Город (Мод, Без рекламы) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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