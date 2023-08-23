Transport Tycoon Empire — самый продаваемый пакет транспортных симуляторов из когда-либо созданных. Transport Tycoon был продан тиражом более 40 миллионов копий и использовался более чем в 100 странах. Универсальная игра, в которую можно играть на многих платформах разных размеров, включая мобильные телефоны и планшетные компьютеры. Команда разработчиков из одного человека создает совершенно новый оригинальный контент для будущей версии!





Развивайте собственную транспортную империю, а не смотрите, как это делают другие. Развивайте инфраструктуру, необходимую для вашего города (например, железные дороги, электростанции, аэропорты), вокзалы, аэропорты и порты, чтобы сделать собственную транспортную сеть эффективной и прибыльной! После того, как вы разовьете сеть конкурирующих разработчиков, они будут сосредоточены на том, чтобы «обыграть» вас!