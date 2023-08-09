Это игра для вечеринок, в которой ВЫ являетесь королем игры. В течение четырех раундов вы и ваши друзья устроите вечеринку и сразитесь друг с другом в мини-играх. Человек, набравший наибольшее количество очков в конце, становится королем и получает право хвастаться в течение года.





King's Party — это простой способ для друзей собраться вместе и хорошо провести время. Кроме того, это веселый способ для друзей посоревноваться в новой интерактивной игре за право похвастаться самым веселым парнем. Это очень похоже на «Монополию», но с большим количеством смеха, острых ощущений и стратегии.





King's Party предназначена для семейного отдыха, чтобы каждый мог присоединиться к действию! Игра начинается медленно, но быстро набирает обороты, когда игроки реагируют друг на друга в мини-играх, требующих различных навыков.