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King Party : Multiplayer Game (Мод, Много золота)

King Party : Multiplayer Game (Мод, Много золота) 2.7

70
17
Скачать (580 Мб)
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Версия:
2.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Inwave Co Ltd
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 580 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 855

Это игра для вечеринок, в которой ВЫ являетесь королем игры. В течение четырех раундов вы и ваши друзья устроите вечеринку и сразитесь друг с другом в мини-играх. Человек, набравший наибольшее количество очков в конце, становится королем и получает право хвастаться в течение года.


King's Party — это простой способ для друзей собраться вместе и хорошо провести время. Кроме того, это веселый способ для друзей посоревноваться в новой интерактивной игре за право похвастаться самым веселым парнем. Это очень похоже на «Монополию», но с большим количеством смеха, острых ощущений и стратегии.


King's Party предназначена для семейного отдыха, чтобы каждый мог присоединиться к действию! Игра начинается медленно, но быстро набирает обороты, когда игроки реагируют друг на друга в мини-играх, требующих различных навыков.


Скриншоты

Информация о модах

– МОД МЕНЮ

– Неограниченное количество монет

– Неограниченное количество бриллиантов

– Неограниченная энергия


 Теги темы: Много монет, Встроенный кэш

Скачать King Party : Multiplayer Game (Мод, Много золота) 2.7 взлом

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Скачать King Party : Multiplayer Game (Мод, Много золота) 580 Мб Ссылка 2 580 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о King Party : Multiplayer Game (Мод, Много золота)


Комментарии (3)
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Гость Илья
Гость Илья 15 сентября 2023 16:50
А мод работает
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 17 августа 2023 10:06
Гость Данил,
скоро обновим
+2
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Гость Данил
Гость Данил 17 августа 2023 09:15
Вышло обновление 0.0.39!!
+2
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