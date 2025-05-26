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Delivery From the Pain:Survive (Мод Меню)

Delivery From the Pain:Survive (Мод Меню) 1.0.9966

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Версия:
1.0.9966
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DigiPotato Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:19
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 380 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 408
Скриншоты
Описание

Delivery From The Pain - уникальная стратегия на выживание с дивной сюжетной линией ролевой игры, дабы обнаружить раз крышка, в случае если вы уже имели возможность играть в подобные творения, то знаете что, имеет возможность понадобиться больше 30 часов. В данной этой ирге вы не Алиса; Вы элементарно обыденный выживший в страшном, окутанном зомби мире.

ведь это не обычный survival, где для вас надо возводить жилище и коллекционировать массу ресурсов. Это истинная ролевая игра с элементами стратегии, в которой надо компетентно бороться, находить пропитание и бежать от разгневанных зомби. Есть масса вещей для крафта, находите предметы и создавайте новые ресурсы. В Delivery From The Pain возможно безмятежно играть в одного без назойливого мультиплеера, а дабы не было сиротливо на вашем пути станут встречаться с различными персонажами, жизнь этих героев иногда на прямую зависит от ваших действий.


Информация о модах

МЕНЮ МОДОВ

Множитель урона

Режим бога

Скорость игры


Важные примечания:

1) Режим Бога не работает с главами DLC.

2) Выключите мод при игре в День 1 с DLC.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Зомби игры на Андроид
Зомби игры на Андроид
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 Теги темы: Встроенный кэш, Бродилки, Выживание, Зомби

Скачать Delivery From the Pain:Survive (Мод Меню) v1.0.9966 MOD APK

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Скачать Delivery From the Pain:Survive (Мод Меню) 380 Мб Ссылка 2 380 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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