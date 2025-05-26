Delivery From the Pain:Survive (Мод Меню) 1.0.9966
Delivery From The Pain - уникальная стратегия на выживание с дивной сюжетной линией ролевой игры, дабы обнаружить раз крышка, в случае если вы уже имели возможность играть в подобные творения, то знаете что, имеет возможность понадобиться больше 30 часов. В данной этой ирге вы не Алиса; Вы элементарно обыденный выживший в страшном, окутанном зомби мире.
ведь это не обычный survival, где для вас надо возводить жилище и коллекционировать массу ресурсов. Это истинная ролевая игра с элементами стратегии, в которой надо компетентно бороться, находить пропитание и бежать от разгневанных зомби. Есть масса вещей для крафта, находите предметы и создавайте новые ресурсы. В Delivery From The Pain возможно безмятежно играть в одного без назойливого мультиплеера, а дабы не было сиротливо на вашем пути станут встречаться с различными персонажами, жизнь этих героев иногда на прямую зависит от ваших действий.
МЕНЮ МОДОВ
Множитель урона
Режим бога
Скорость игры
Важные примечания:
1) Режим Бога не работает с главами DLC.
2) Выключите мод при игре в День 1 с DLC.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.