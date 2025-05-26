Описание

Delivery From The Pain - уникальная стратегия на выживание с дивной сюжетной линией ролевой игры, дабы обнаружить раз крышка, в случае если вы уже имели возможность играть в подобные творения, то знаете что, имеет возможность понадобиться больше 30 часов. В данной этой ирге вы не Алиса; Вы элементарно обыденный выживший в страшном, окутанном зомби мире.

ведь это не обычный survival, где для вас надо возводить жилище и коллекционировать массу ресурсов. Это истинная ролевая игра с элементами стратегии, в которой надо компетентно бороться, находить пропитание и бежать от разгневанных зомби. Есть масса вещей для крафта, находите предметы и создавайте новые ресурсы. В Delivery From The Pain возможно безмятежно играть в одного без назойливого мультиплеера, а дабы не было сиротливо на вашем пути станут встречаться с различными персонажами, жизнь этих героев иногда на прямую зависит от ваших действий.