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PanzerWar-Complete (Встроенный кэш)

PanzerWar-Complete (Встроенный кэш) 2025.2.5.2-PBT

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Версия:
2025.2.5.2-PBT
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
ShanghaiWindy
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 617 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 922
Скриншоты
Описание

Окажитесь XX веке, участвуйте в многопользовательских сражениях на танках тех времён. В PanzerWar-Complete Реализованы командные бои пятнадцать на пятнадцать, с реальными людьми играющими так-же в эту интересную экшен игру Кроме того, вы сможете сражаться в Offline-режиме с сильными ботами! Незатейливый и в также время оживленный игровой процесс презентует для вас абсолютно свежий геймплейный навык и массу ярчайших впечатлений.


В PanzerWar-Complete представлено более 60+ моделей реалистичной техники, начиная от лет 1 Вселенской Войны и вплоть до Холодной Войны! Этот экшен-шутер владеет качественной 3D графикой с передовыми зрительными эффектами, близкой к реальности физикой поведения танков в бою, комфортным интерфейсом и управлением, а еще множество уникальными геймплейными новаторствами для предоставленного жанра, опробовать которые сможете как раз вы.


Информация о модах

Полная версия игры

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 Теги темы: Встроенный кэш, Военные, от 3 лица, Онлайн игры

Скачать PanzerWar-Complete (Встроенный кэш) v2025.2.5.2-PBT MOD APK

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Скачать PanzerWar-Complete (Встроенный кэш) 617 Мб Ссылка 2 617 Мб

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