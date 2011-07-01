Версия:
0.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Inwave Co Ltd
Обновлено:
Сегодня, 01:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 159 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
169
Описание
Epic Raid: Hero Adventure — это захватывающая смесь ролевой игры, стратегии и экшена, где вас ждет эпическое фэнтезийное приключение, наполненное легендарными героями, интенсивными битвами и бесконечными испытаниями. Погрузитесь в этот мир и отправьтесь в героическое путешествие, чтобы возглавить отряд могущественных героев, сражающихся с полчищами монстров и соперничающими кланами.
Постройте свою идеальную базу, защищайте ее от нападений врагов и совершайте набеги на королевства других игроков, чтобы обрести славу и ресурсы. Продумывайте стратегию, укрепляйте свою команду и укрепляйте свое положение в мире Epic Raid: Hero Adventure — игре, где каждое сражение приближает вас к величию.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
- Валютный множитель
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