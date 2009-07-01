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Bag Fight: Битва за рюкзак (Мод меню)

Bag Fight: Битва за рюкзак (Мод меню) 1.7.09

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Версия:
1.7.09
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sims Puzzle Games
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 203
Скриншоты
Описание

Bag Fight — это увлекательная стратегическая игра, где вам предстоит бороться за контроль над ключевым элементом — Рюкзаком (Bag). Каждое сражение требует от вас тактического подхода, чтобы оптимизировать свои боевые способности и преодолеть всех противников на пути к победе.


В Bag Fight вам нужно умело управлять ресурсами, продумывать тактику и выбирать наилучшие стратегии, чтобы справляться с усиливающимися противниками на каждом уровне. Усовершенствуйте свой рюкзак, собирайте уникальные предметы и открывайте новые возможности для усиления вашего персонажа, чтобы стать настоящим мастером игры!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
  • Множитель боевых монет
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Bag Fight: Битва за рюкзак (Мод меню) v1.7.09 MOD APK

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Скачать Bag Fight: Битва за рюкзак (Мод меню) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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