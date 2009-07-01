Версия:
1.7.09
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sims Puzzle Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 203
Описание
Bag Fight — это увлекательная стратегическая игра, где вам предстоит бороться за контроль над ключевым элементом — Рюкзаком (Bag). Каждое сражение требует от вас тактического подхода, чтобы оптимизировать свои боевые способности и преодолеть всех противников на пути к победе.
В Bag Fight вам нужно умело управлять ресурсами, продумывать тактику и выбирать наилучшие стратегии, чтобы справляться с усиливающимися противниками на каждом уровне. Усовершенствуйте свой рюкзак, собирайте уникальные предметы и открывайте новые возможности для усиления вашего персонажа, чтобы стать настоящим мастером игры!
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
- Множитель боевых монет
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Скачать Bag Fight: Битва за рюкзак (Мод меню) v1.7.09 MOD APK
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