Описание

Shadow Rival: Военный боевик — это напряженная ролевая игра в жанре темного фэнтези, где вам предстоит взять на себя роль охотника, вооруженного силой Вечной Светлой Стороны. Темные силы вырвались на свободу и угрожают уничтожить наш мир, но вы — единственная надежда на спасение. Используйте свои навыки сражения, рубки и уклонения, чтобы противостоять ордам теневых монстров и демонов, которые стремятся поглотить все вокруг.





В Shadow Rival игроки могут выбрать одного из героев из разных классов, каждый из которых обладает уникальными навыками и способностями. Станьте Легендарным Охотником на Демонов и приведите свою команду к победе, освободив мир от захватчиков. Погружайтесь в мрачный, но захватывающий мир теней, исследуйте темные локации, улучшайте свои навыки и сражайтесь с могущественными боссами, чтобы стать настоящим Rival of Shadow!