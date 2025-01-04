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Shadow Rival: Военный боевик (Мод меню)

Shadow Rival: Военный боевик (Мод меню) 1.0.19

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Версия:
1.0.19
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Hien Hoang
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 296 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 414
Скриншоты
Описание

Shadow Rival: Военный боевик — это напряженная ролевая игра в жанре темного фэнтези, где вам предстоит взять на себя роль охотника, вооруженного силой Вечной Светлой Стороны. Темные силы вырвались на свободу и угрожают уничтожить наш мир, но вы — единственная надежда на спасение. Используйте свои навыки сражения, рубки и уклонения, чтобы противостоять ордам теневых монстров и демонов, которые стремятся поглотить все вокруг.


В Shadow Rival игроки могут выбрать одного из героев из разных классов, каждый из которых обладает уникальными навыками и способностями. Станьте Легендарным Охотником на Демонов и приведите свою команду к победе, освободив мир от захватчиков. Погружайтесь в мрачный, но захватывающий мир теней, исследуйте темные локации, улучшайте свои навыки и сражайтесь с могущественными боссами, чтобы стать настоящим Rival of Shadow!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
  • Неограниченная валюта
  • Бесплатная покупка в приложении
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Shadow Rival: Военный боевик (Мод меню) v1.0.19 MOD APK

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Скачать Shadow Rival: Военный боевик (Мод меню) 296 Мб Ссылка 2 296 Мб

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Отзывы о Shadow Rival: Военный боевик (Мод меню)


Комментарии (1)
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Lio94
Lio94 4 января 2025 08:52
Выкидывает на гугол плау не даёт запустить игру
+1
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