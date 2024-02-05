MODERN WARSHIPS: морской бой онлайн (Мод Меню) 0.80.2.120515611
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Cube Software
Версия:
0.80.2.120515611
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:36
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Есть
Лайков:
35
Комментарии:
8
Просмотров:
30 631
MODERN WARSHIPS: морской бой онлайн (Мод, Без рекламы) - Готовьтесь к большой битве с игроками со всего мира в море! Одна из самых реалистичных игр на тему морских сражений. Вас ждёт множество реалистично выполненных военных кораблей их непревзойдённым арсеналом оружия. Со временем повышайте свой навык ведения боя в PVP-режиме и прокачивайте оружие. Полученные победы и награды позволят улучшить инфраструктуру и значительно расширить возможности самого корабля. Вооружение, дальность обнаружения противника, системы защиты, поддержка с воздуха и многое другое помогают выиграть битву даже с противником, превосходящим по численности и оснащенности. Красивая графика гарантирует, что каждое мероприятие будет максимально зрелищным.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Неограниченные боеприпасы
- Без ущерба
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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