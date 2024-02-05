MODERN WARSHIPS: морской бой онлайн (Мод, Без рекламы) - Готовьтесь к большой битве с игроками со всего мира в море! Одна из самых реалистичных игр на тему морских сражений. Вас ждёт множество реалистично выполненных военных кораблей их непревзойдённым арсеналом оружия. Со временем повышайте свой навык ведения боя в PVP-режиме и прокачивайте оружие. Полученные победы и награды позволят улучшить инфраструктуру и значительно расширить возможности самого корабля. Вооружение, дальность обнаружения противника, системы защиты, поддержка с воздуха и многое другое помогают выиграть битву даже с противником, превосходящим по численности и оснащенности. Красивая графика гарантирует, что каждое мероприятие будет максимально зрелищным.