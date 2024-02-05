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MODERN WARSHIPS: морской бой онлайн (Мод Меню)

MODERN WARSHIPS: морской бой онлайн (Мод Меню) 0.80.2.120515611

35
14
Скачать (1.2 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Cube Software
Версия:
0.80.2.120515611
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
id приложения:
com.Shooter.ModernWarships
Русский язык:
Есть
Лайков:
35
Комментарии:
8
Просмотров:
30 631

MODERN WARSHIPS: морской бой онлайн (Мод, Без рекламы) - Готовьтесь к большой битве с игроками со всего мира в море! Одна из самых реалистичных игр на тему морских сражений. Вас ждёт множество реалистично выполненных военных кораблей их непревзойдённым арсеналом оружия. Со временем повышайте свой навык ведения боя в PVP-режиме и прокачивайте оружие. Полученные победы и награды позволят улучшить инфраструктуру и значительно расширить возможности самого корабля. Вооружение, дальность обнаружения противника, системы защиты, поддержка с воздуха и многое другое помогают выиграть битву даже с противником, превосходящим по численности и оснащенности. Красивая графика гарантирует, что каждое мероприятие будет максимально зрелищным.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Неограниченные боеприпасы
  • Без ущерба



 Теги темы: Мод меню

Скачать MODERN WARSHIPS: морской бой онлайн (Мод Меню) 0.80.2.120515611 взлом

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Скачать MODERN WARSHIPS: морской бой онлайн (Мод Меню)
1.2 Гб
Ссылка 2
1.2 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о MODERN WARSHIPS: морской бой онлайн (Мод Меню)


Комментарии (8)
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Я
Я 16 апреля 2024 12:59
Хочу поинтересоваться, а что обновили?
Игра? Мод? То и то?
С модом так и будешь играть с ботом?
Версию я вижу что другая, а мод такой же?
В игре тебя так и будут ограничивать?
Или же полноценный мод без ограничений?
+3
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Я
Я 30 марта 2024 20:22
Обнова только самой игры?
Так и будет ограничение?
Поставил оригинал, так вот там можно как онлайн, так и офлайн (с ботами)
Наверное в этом и заключается ограничение в вашей игре, играешь с ботами, ну а ботов я и без мода топлю, смысла в моде не вижу, увы
+3
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Я
Я 30 марта 2024 07:05
Аккаунт был ограничен (я так понимаю играть с ботами, никакого онлайна, в смысле с реальными игроками), из за подмены оригинальной версии игры
Вот что пишет
В чем тогда смысл мода?
Извиняюсь спросить, а
+4
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Дмитр
Дмитр 25 августа 2023 12:09
Здраствуйте а мод точно рабочий?
0
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Алексей
Алексей 11 мая 2023 11:06
Мод 2 устанавливается,но при загрузке игры выкидывает
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 12 марта 2023 23:57
Алексей, здравствуйте, постараемся скоро обновить
+1
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Алексей
Алексей 12 марта 2023 22:03
Урон не увиличивается
0
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Алексей
Алексей 2 февраля 2023 18:31
Мод на боеприпасы не работает
+3
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