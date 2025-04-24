Yuppie Psycho - это захватывающая ролевая игра в жанре ужасов с сатирическим подходом к корпоративной жизни. Игроки следуют за главным персонажем, Брайаном Пастернаком, в его первый день работы в Синтракорп - мрачной корпорации, где ничто не так, как кажется. Вместо обычной ориентации, Брайан оказывается втянутым в расследование оккультных заговоров и сталкивается с жуткими ужасами, прячущимися внутри стен офиса.
Игра предлагает уникальный ретро-кошмарный стиль и приключенческий геймплей, который заставляет игрока исследовать темные тайны, избегать колдовского влияния и выживать в атмосфере, наполненной мистическими опасностями и безумными коллегами. В Yuppie Psycho вас ожидают мучительные испытания и увлекательное погружение в мир ужаса и сатиры на корпоративное общество. Готовы ли вы раскрывать тайны и выживать с 9 до 5?
Полная игра
Скачать Yuppie Psycho (Полная версия) v2.7.6b44 MOD APK
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