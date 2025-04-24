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Yuppie Psycho (Полная версия)

Yuppie Psycho (Полная версия) 2.7.6b44

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Версия:
2.7.6b44
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Приключения / Без интернета / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:27
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 879 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
513
Скриншоты
Описание

Yuppie Psycho - это захватывающая ролевая игра в жанре ужасов с сатирическим подходом к корпоративной жизни. Игроки следуют за главным персонажем, Брайаном Пастернаком, в его первый день работы в Синтракорп - мрачной корпорации, где ничто не так, как кажется. Вместо обычной ориентации, Брайан оказывается втянутым в расследование оккультных заговоров и сталкивается с жуткими ужасами, прячущимися внутри стен офиса.


Игра предлагает уникальный ретро-кошмарный стиль и приключенческий геймплей, который заставляет игрока исследовать темные тайны, избегать колдовского влияния и выживать в атмосфере, наполненной мистическими опасностями и безумными коллегами. В Yuppie Psycho вас ожидают мучительные испытания и увлекательное погружение в мир ужаса и сатиры на корпоративное общество. Готовы ли вы раскрывать тайны и выживать с 9 до 5?


Информация о модах

Полная игра

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Скачать Yuppie Psycho (Полная версия) 879 Мб Ссылка 2 879 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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