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Legendary Adventure (Мод, Много золота)

Legendary Adventure (Мод, Много золота) 1.0.866

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Stereo7 Games Limited
Версия:
1.0.866
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 146 Мб
id приложения:
com.stereo7games.legendaryadventure
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 237

Legendary Adventure - это захватывающий ролевой проект, который привлекает внимание игроков своей случайной генерацией мира, высокой сложностью и необходимостью внимательно обдумывать каждый шаг. В игре вам предстоит столкнуться с сильными и хитрыми противниками, быть на чеку из-за опасностей окружающей среды и учитывать последствия своих действий. Однако риск может окупиться впечатляющими наградами: крутой броней, артефактами, древним оружием с уникальными свойствами и многим другим.


Этот проект привлекателен для поклонников тактического мышления, развития персонажа, непредсказуемых событий и пошаговых сражений. Благодаря качественной графике и захватывающему геймплею Legendary Adventure обещает доставить удовольствие всем, кто решит погрузиться в этот мир приключений.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное золото/бриллианты

 Теги темы: Много золота

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Скачать Legendary Adventure (Мод, Много золота) 146 Мб Ссылка 2 146 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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