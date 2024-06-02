Triplet Heroes: Raising Game - это захватывающее приключение трех героев, которые ведут борьбу даже без участия игроков. Участникам предоставляется роль вождя и управляющего всем процессом. Они будут направлять своих подопечных в различные направления, осматривать и распределять трофеи, а также покупать и продавать снаряжение, обновляя их экипировку. Постепенно они смогут превратить небольшое объединение в мощную гильдию, которая станет серьезной силой в фэнтезийном мире. Игра предлагает качественную графику, бесконечные возможности для роста и развития, персонализацию персонажей и многое другое, что не даст игрокам заскучать на протяжении долгого времени.