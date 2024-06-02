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Triplet Heroes: Raising Game (Мод меню)

Triplet Heroes: Raising Game (Мод меню) 1.6.3

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Требования:
Android 8.1
Разработчик:
Ninetap
Версия:
1.6.3
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 460 Мб
id приложения:
com.fgb.tripletheroes
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
428

Triplet Heroes: Raising Game - это захватывающее приключение трех героев, которые ведут борьбу даже без участия игроков. Участникам предоставляется роль вождя и управляющего всем процессом. Они будут направлять своих подопечных в различные направления, осматривать и распределять трофеи, а также покупать и продавать снаряжение, обновляя их экипировку. Постепенно они смогут превратить небольшое объединение в мощную гильдию, которая станет серьезной силой в фэнтезийном мире. Игра предлагает качественную графику, бесконечные возможности для роста и развития, персонализацию персонажей и многое другое, что не даст игрокам заскучать на протяжении долгого времени.


Скриншоты

Информация о модах
  • Множитель скоростной игры
  • 100 % шанс выпадения предметов
  • Низкая стоимость обновления героя (вероятно, риск бана)


MOD V2


  • Меню
  • Множитель урона
  • Высокий опыт
  • Бесплатный пропуск и призы


Примечание . Прочтите инструкции в меню мода.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Triplet Heroes: Raising Game (Мод меню) 1.6.3 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
460 Мб
MOD V2
460 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
460 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
460 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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