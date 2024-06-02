Triplet Heroes: Raising Game (Мод меню) 1.6.3
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
Версия:
1.6.3
Обновлено:
2-06-2024, 22:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 460 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
428
Triplet Heroes: Raising Game - это захватывающее приключение трех героев, которые ведут борьбу даже без участия игроков. Участникам предоставляется роль вождя и управляющего всем процессом. Они будут направлять своих подопечных в различные направления, осматривать и распределять трофеи, а также покупать и продавать снаряжение, обновляя их экипировку. Постепенно они смогут превратить небольшое объединение в мощную гильдию, которая станет серьезной силой в фэнтезийном мире. Игра предлагает качественную графику, бесконечные возможности для роста и развития, персонализацию персонажей и многое другое, что не даст игрокам заскучать на протяжении долгого времени.
Информация о модах
- Множитель скоростной игры
- 100 % шанс выпадения предметов
- Низкая стоимость обновления героя (вероятно, риск бана)
MOD V2
- Меню
- Множитель урона
- Высокий опыт
- Бесплатный пропуск и призы
Примечание . Прочтите инструкции в меню мода.
Скачать Triplet Heroes: Raising Game (Мод меню) 1.6.3 взлом
Скачать из Google Play
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство