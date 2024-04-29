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GODS RAID : Team Battle RPG (Мод меню)

GODS RAID : Team Battle RPG (Мод меню) 1.80.7

Погружение в мифический мир героев и богов
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Версия:
1.80.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ThumbAge Co., Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
996

GODS RAID представляет собой захватывающую ролевую игру, в которой вы вступаете в мифический мир, полный легендарных героев и могущественных богов, чтобы объединиться против грозящей опасности. В этой игре вы сможете собирать и развивать героев, вдохновленных различными мифологическими источниками, такими как греческая и египетская мифология.


Основываясь на знаниях и истории, вы сможете собирать команды героев и богов, совмещая их мощные навыки и способности. Управляйте различными аспектами их развития, такими как снаряжение, навыки и классы, чтобы создать идеальную рейдовую группу или команду для PvP-сражений.


Сражайтесь на эпических сюжетных кампаниях, соревнуйтесь на аренах PvP и создавайте альянсы с другими игроками, чтобы принять участие в мероприятиях и получить эксклюзивные награды. Глубокие стратегические пошаговые бои и настройка героев помогут вам преодолеть любые вызовы и стать владыкой этого фантастического мира.


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОДОВ
  • Множитель боевой скорости X10
 Теги темы: Мод меню

Скачать GODS RAID : Team Battle RPG (Мод меню) 1.80.7 взлом

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Скачать GODS RAID : Team Battle RPG (Мод меню) 99 Мб Ссылка 2 99 Мб

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