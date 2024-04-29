Treasure Hunter - Survival (Мод, Скорость игры) 1.7.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mega Combat Studio
Версия:
1.7.3
Обновлено:
Вчера, 19:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
275
Treasure Hunter - Survival - это олдскульный ролевой проект с возможностями MMO, в котором игроки исследуют открытый мир и ищут в нем спрятанные сокровища. Главной особенностью геймплея является то, что открытие сокровища оповещает других участников, запуская режим охоты на счастливчика. Игрокам придется оперативно покинуть локацию, уйти от преследователей и без потерь доставить добычу до безопасного убежища.
Игра предлагает огромную карту, непредсказуемое развитие событий, изменение динамики происходящего, систему прокачки и многое другое, что увлечет и позабавит игроков. Этот проект позволяет погрузиться в захватывающее приключение, где каждый шаг может быть решающим в вашем стремлении к богатству и славе.
Информация о модах
скорость игры
Скачать Treasure Hunter - Survival (Мод, Скорость игры) 1.7.3 взлом
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