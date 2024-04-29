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Treasure Hunter - Survival (Мод, Скорость игры)

Treasure Hunter - Survival (Мод, Скорость игры) 1.7.3

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mega Combat Studio
Версия:
1.7.3
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
275

Treasure Hunter - Survival - это олдскульный ролевой проект с возможностями MMO, в котором игроки исследуют открытый мир и ищут в нем спрятанные сокровища. Главной особенностью геймплея является то, что открытие сокровища оповещает других участников, запуская режим охоты на счастливчика. Игрокам придется оперативно покинуть локацию, уйти от преследователей и без потерь доставить добычу до безопасного убежища.


Игра предлагает огромную карту, непредсказуемое развитие событий, изменение динамики происходящего, систему прокачки и многое другое, что увлечет и позабавит игроков. Этот проект позволяет погрузиться в захватывающее приключение, где каждый шаг может быть решающим в вашем стремлении к богатству и славе.


Скриншоты

Информация о модах

скорость игры

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Скачать Treasure Hunter - Survival (Мод, Скорость игры) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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