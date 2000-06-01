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Magic Streets: GPS RPG Go Game (Мод, Много денег)

Magic Streets: GPS RPG Go Game (Мод, Много денег) 1.1.63

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Build GPS based RPG Games
Версия:
1.1.63
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 145 Мб
id приложения:
com.builditgames.magicstreets
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
4 867

Magic Streets - это инновационная ролевая игра, которая использует географическое положение игрока для создания уникального игрового опыта. В этой игре мир и случайные события развиваются вокруг вашего реального местоположения, что делает игру более увлекательной и интересной.


Вы можете отправляться на приключения, исследуя мир вокруг себя, и сражаться с различными монстрами, а также вступать в реальном времени в соревнования и сражения с другими игроками. Эта уникальная концепция позволяет вам взаимодействовать с игровым миром, используя свою физическую локацию.


Magic Streets предоставляет игрокам возможность погрузиться в фантастический мир, который оживает благодаря географии, исследовать его и соревноваться с другими игроками, делая каждый игровой опыт уникальным и захватывающим. Если вы ищете новый и инновационный способ погрузиться в мир ролевых игр, то Magic Streets может предложить вам интересное приключение.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Золотая инъекция
  • Инъекция алмазов
  • Убийство одним ударом
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Скачать Magic Streets: GPS RPG Go Game (Мод, Много денег) 1.1.63 взлом

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Скачать Magic Streets: GPS RPG Go Game (Мод, Много денег) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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