В Solaria: Dawn of Heroes вас ждет захватывающее путешествие в фэнтезийные миры, где стратегические командные бои становятся ключевой составляющей. Соберите свою собственную команду героев, включая магов, воинов и рейнджеров, и отправляйтесь в сражения против чудовищных противников на арене в реальном времени.





В Solaria: Dawn of Heroes вам предстоит проявить свою координацию и мастерство в битвах, используя навыки своих героев и адаптируя стратегию под текущую ситуацию. Важной особенностью игры является возможность менять героев на лету, что позволяет быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства и противников.





Исследуйте разнообразные и богатые миры ролевых игр, наполненные тайнами и опасностями. Вступайте в социальные гильдии, где сможете объединиться с другими игроками, совершать совместные походы и сражения, а также обмениваться опытом и ресурсами.