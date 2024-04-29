android-1.ru / Игры / Ролевые / Solaria: Dawn of Heroes (Мод меню)
Solaria: Dawn of Heroes (Мод меню)

Solaria: Dawn of Heroes (Мод меню) 0.12.0

1
1
Скачать (355 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Octoplay
Версия:
0.12.0
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 355 Мб
id приложения:
com.octoplay.solaria
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
263

В Solaria: Dawn of Heroes вас ждет захватывающее путешествие в фэнтезийные миры, где стратегические командные бои становятся ключевой составляющей. Соберите свою собственную команду героев, включая магов, воинов и рейнджеров, и отправляйтесь в сражения против чудовищных противников на арене в реальном времени.


В Solaria: Dawn of Heroes вам предстоит проявить свою координацию и мастерство в битвах, используя навыки своих героев и адаптируя стратегию под текущую ситуацию. Важной особенностью игры является возможность менять героев на лету, что позволяет быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства и противников.


Исследуйте разнообразные и богатые миры ролевых игр, наполненные тайнами и опасностями. Вступайте в социальные гильдии, где сможете объединиться с другими игроками, совершать совместные походы и сражения, а также обмениваться опытом и ресурсами.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим бога
 Теги темы: Мод меню

Скачать Solaria: Dawn of Heroes (Мод меню) 0.12.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Solaria: Dawn of Heroes (Мод меню) 355 Мб Ссылка 2 355 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Присоединяйтесь к BLUM и Hamster Kombat сегодня!

Переходите по нашим реферальным ссылкам для эксклюзивных вознаграждений!

Присоединиться к Hamster Kombat Присоединиться к BLUM
Похожие приложения:
Warlords: Legends of Andoran (Мод, Много денег)
Warlords: Legends of Andoran (Мод, Много денег)
Версия: 1.3.4
Flirtly: Твоя AI Девушка (Мод, Premium Unlock)
Flirtly: Твоя AI Девушка (Мод, Premium Unlock)
Версия: 1.152
You Must Build A Boat
You Must Build A Boat
Версия: 1.6.1302
Treasure Hunter - Survival (Мод, Скорость игры)
Treasure Hunter - Survival (Мод, Скорость игры)
Версия: 1.6.3
GODS RAID : Team Battle RPG (Мод меню)
GODS RAID : Team Battle RPG (Мод меню)
Версия: 1.70.8
Exilesland : Adventure RPG (Мод меню)
Exilesland : Adventure RPG (Мод меню)
Версия: 0.0.37
RPG Aero Tales Online - MMORPG (Мод меню)
RPG Aero Tales Online - MMORPG (Мод меню)
Версия: 1.2.6
Выживший дракон Игра-стрелялка (Мод меню)
Выживший дракон Игра-стрелялка (Мод меню)
Версия: 1.4.2

Отзывы о Solaria: Dawn of Heroes (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив