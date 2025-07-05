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Evoland (Мод, Много денег)

Evoland (Мод, Много денег) v2.0.4

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Версия:
2.0.4
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Playdigious
Категория:
На русском / Ролевые / Платные
Обновлено:
Сегодня, 14:13
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 521
Описание

Evoland - это уникальная приключенческая игра, которая погружает игроков в захватывающее исследование истории видеоигр. В этой игре вы будете путешествовать сквозь различные эпохи гейминга, начиная от примитивной графики и заканчивая современными 3D-мирами. Каждый уровень в "Evoland" представляет собой отдельную эпоху в развитии видеоигр, и по мере прохождения игры вы будете открывать новые технологии, геймплейные механики и графические стили. Это не просто приключение, но и путешествие по истории видеоигр, которое демонстрирует, как эволюционировали игры с течением времени. "Evoland" предлагает игрокам уникальный опыт, сочетающий в себе ностальгию, открытия и вызовы.


Информация о модах
  • Создайте сбережения с большим количеством денег. Для загрузки выберите «Продолжить» в главном меню. Если вам не нужны деньги, выберите «Новая игра».
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 Теги темы: Много денег

Скачать Evoland (Мод, Много денег) v2.0.4 MOD APK

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Скачать Evoland (Мод, Много денег) 47 Мб Ссылка 2 47 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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