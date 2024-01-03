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Карате Борьба Игры: Kung Fu King Final Fight (Мод, Бесплатные покупки)

Карате Борьба Игры: Kung Fu King Final Fight (Мод, Бесплатные покупки) 3.4.5

11
1
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Fighting Arena
Версия:
3.4.5
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 86 Мб
id приложения:
com.fa.tag.karate.fighting
Русский язык:
Есть
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
4 386

Вы любите боевые искусства или просто хотите показать свое мастерство по-новому? Эта игра отличается реалистичной физикой, потрясающей графикой и несколькими режимами. Испытайте настоящий бой с Tag Team Karate Fighting Game! Продемонстрируйте свои навыки с более чем 20 различными персонажами и оружием. Соревнуйтесь в турнирах, когда лиги сражаются за славу победы в Tag Team Karate Fighting Game! Скачайте сейчас бесплатно — это предложение не продлится долго!


Карате Борьба Игры: Kung Fu King Final Fight (Мод, Бесплатные покупки) - В этой игре вы будете играть в роли амбициозного бойца боевых искусств. Будете выступать на соревнованиях и одолевать своих противников используя серию мощных приёмов. Проходите сюжетные уровни и пробивайтесь в следующие этапы, игра станет ещё интереснее если вы на ринге будете не 1 на 1, а сразу несколько! Вас сможет порадовать удобное управление с которым вы сможете сделать любое сражение динамичным и захватывающим. И ещё, по мере прохождения игры вы сможете прокачивать своего персонажа, придавать ему всяческие улучшения, с помощью прокачки вы будете делать своего бойца сильнее.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное золото
  • Разблокированный персонаж
  • Без рекламы
 Теги темы: Файтинг, Бесплатные покупки

Скачать Карате Борьба Игры: Kung Fu King Final Fight (Мод, Бесплатные покупки) 3.4.5 взлом

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Скачать Карате Борьба Игры: Kung Fu King Final Fight (Мод, Бесплатные покупки)
86 Мб
Ссылка 2
86 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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