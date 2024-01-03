Вы любите боевые искусства или просто хотите показать свое мастерство по-новому? Эта игра отличается реалистичной физикой, потрясающей графикой и несколькими режимами. Испытайте настоящий бой с Tag Team Karate Fighting Game! Продемонстрируйте свои навыки с более чем 20 различными персонажами и оружием. Соревнуйтесь в турнирах, когда лиги сражаются за славу победы в Tag Team Karate Fighting Game! Скачайте сейчас бесплатно — это предложение не продлится долго!





Карате Борьба Игры: Kung Fu King Final Fight (Мод, Бесплатные покупки) - В этой игре вы будете играть в роли амбициозного бойца боевых искусств. Будете выступать на соревнованиях и одолевать своих противников используя серию мощных приёмов. Проходите сюжетные уровни и пробивайтесь в следующие этапы, игра станет ещё интереснее если вы на ринге будете не 1 на 1, а сразу несколько! Вас сможет порадовать удобное управление с которым вы сможете сделать любое сражение динамичным и захватывающим. И ещё, по мере прохождения игры вы сможете прокачивать своего персонажа, придавать ему всяческие улучшения, с помощью прокачки вы будете делать своего бойца сильнее.