Топор слияния - праздный мастер-кузнец (Мод, Много денег) 2.3.1
Версия:
2.3.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PuLu Network
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 225
Топор слияния - праздный мастер-кузнец (Мод, Много денег) - В этой увлекательной игре вы сможете создать более 50+ видов разных топоров. Сможете ли вы разблокировать все топоры? Покупайте несколько топоров и объединяйте их в одни - получится более мощный топор. Чтобы получить новые варианты этого оружия, он просто комбинирует те же единицы оружия. Это увеличивает режущий нож, что, в свою очередь, приводит к более высокому заработку. Помимо этой активности, игроков также ждет регулярный сбор ценных призов и подарков.
Топоры более высокого уровня будут давать больше денег, получайте опыт для мастерской кузнеца.
Информация о модах
1. МОМЕНТАЛЬНАЯ НАГРАДА ЗА ДОСТИЖЕНИЕ
2. БЕЗ РЕКЛАМЫ
ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕЙДИТЕ В РАЗДЕЛ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОЛУЧИТЕ НАГРАДЫ
mod v2
Много денег
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