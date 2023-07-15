Топор слияния - праздный мастер-кузнец (Мод, Много денег) - В этой увлекательной игре вы сможете создать более 50+ видов разных топоров. Сможете ли вы разблокировать все топоры? Покупайте несколько топоров и объединяйте их в одни - получится более мощный топор. Чтобы получить новые варианты этого оружия, он просто комбинирует те же единицы оружия. Это увеличивает режущий нож, что, в свою очередь, приводит к более высокому заработку. Помимо этой активности, игроков также ждет регулярный сбор ценных призов и подарков.





Топоры более высокого уровня будут давать больше денег, получайте опыт для мастерской кузнеца.