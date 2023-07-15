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Топор слияния - праздный мастер-кузнец (Мод, Много денег)

Топор слияния - праздный мастер-кузнец (Мод, Много денег) 2.3.1

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Версия:
2.3.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PuLu Network
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 225

Топор слияния - праздный мастер-кузнец (Мод, Много денег) - В этой увлекательной игре вы сможете создать более 50+ видов разных топоров. Сможете ли вы разблокировать все топоры? Покупайте несколько топоров и объединяйте их в одни - получится более мощный топор. Чтобы получить новые варианты этого оружия, он просто комбинирует те же единицы оружия. Это увеличивает режущий нож, что, в свою очередь, приводит к более высокому заработку. Помимо этой активности, игроков также ждет регулярный сбор ценных призов и подарков.


Топоры более высокого уровня будут давать больше денег, получайте опыт для мастерской кузнеца.


Скриншоты

Информация о модах

1. МОМЕНТАЛЬНАЯ НАГРАДА ЗА ДОСТИЖЕНИЕ

2. БЕЗ РЕКЛАМЫ


ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕЙДИТЕ В РАЗДЕЛ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОЛУЧИТЕ НАГРАДЫ

mod v2

Много денег

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Скачать Топор слияния - праздный мастер-кузнец (Мод, Много денег) 2.3.1 взлом

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MOD V1 60 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 60 Мб

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