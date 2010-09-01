Версия:
4.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ohNussy
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:47
Возраст:
Требуется места:
≈ 29 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 419
Описание
Buriedbornes - это ролевая игра, которая переносит игроков в мрачный мир подземелий и тьмы. В этой игре, как выразились, "темные подземелья в средневековых историях еще страшнее чудовищными наказаниями." Этот мир наполняется монстрами и ужасами, и только самые отважные и могущественные герои могут справиться с этими угрозами.
Геймплей Buriedbornes включает в себя борьбу с монстрами и противниками, используя разнообразное оружие и броню. Игроки должны разрабатывать стратегии и тактики, чтобы выжить в этом мрачном и опасном мире. Вероятно, игра также имеет элементы развития персонажа и сюжетные элементы, которые добавляют глубину и интерес к игровому процессу.
Информация о модах
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