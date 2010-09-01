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Buriedbornes -Hardcore RPG- (Мод, Бесплатные покупки)

Buriedbornes -Hardcore RPG- (Мод, Бесплатные покупки) 4.0.1

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Версия:
4.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ohNussy
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 29 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 419
Скриншоты
Описание

Buriedbornes - это ролевая игра, которая переносит игроков в мрачный мир подземелий и тьмы. В этой игре, как выразились, "темные подземелья в средневековых историях еще страшнее чудовищными наказаниями." Этот мир наполняется монстрами и ужасами, и только самые отважные и могущественные герои могут справиться с этими угрозами.


Геймплей Buriedbornes включает в себя борьбу с монстрами и противниками, используя разнообразное оружие и броню. Игроки должны разрабатывать стратегии и тактики, чтобы выжить в этом мрачном и опасном мире. Вероятно, игра также имеет элементы развития персонажа и сюжетные элементы, которые добавляют глубину и интерес к игровому процессу.


Информация о модах
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Buriedbornes -Hardcore RPG- (Мод, Бесплатные покупки) v4.0.1 MOD APK

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Скачать Buriedbornes -Hardcore RPG- (Мод, Бесплатные покупки) 29 Мб Ссылка 2 29 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Buriedbornes -Hardcore RPG- (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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opiath267
opiath267 16 октября 2023 15:38
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