Версия:
2.0.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Naxeex Ltd
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:26
Возраст:
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25 938
Описание
Slavic gangster style (Мод, Много денег) - Эта игра поможет вам перенестись за тысячу километров от Москвы, в простую Русскую провинцию. Погрузитесь в полный антураж разваленного советского союза, заброшки, разрушенные дороги и многое другое. В игре есть большой выбор оружия и конечно же противников.
Они смешивали и служили геймерам увлекательным геймплеем, перестрелками, поездками на разных моделях транспорта, выполнением заданий и многим другим, что не оставит скуки. Что ж, хорошая графика и свобода движений оставляют только самые положительные впечатления от лёгкого безумия происходящего на экране. Возьмите судьбу персонажа в свои руки и сделайте его королем этого поселения.
Информация о модах
- Неограниченные деньги
- Неограниченный алмаз
- Неограниченное количество очков навыков
- Никакой рекламы
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