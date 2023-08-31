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Slavic gangster style (Мод, Много денег)

Slavic gangster style (Мод, Много денег) 2.0.4

73
16
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Версия:
2.0.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Naxeex Ltd
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25 938
Скриншоты
Описание

Slavic gangster style (Мод, Много денег) - Эта игра поможет вам перенестись за тысячу километров от Москвы, в простую Русскую провинцию. Погрузитесь в полный антураж разваленного советского союза, заброшки, разрушенные дороги и многое другое. В игре есть большой выбор оружия и конечно же противников. 


Они смешивали и служили геймерам увлекательным геймплеем, перестрелками, поездками на разных моделях транспорта, выполнением заданий и многим другим, что не оставит скуки. Что ж, хорошая графика и свобода движений оставляют только самые положительные впечатления от лёгкого безумия происходящего на экране. Возьмите судьбу персонажа в свои руки и сделайте его королем этого поселения.


Информация о модах
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченный алмаз
  • Неограниченное количество очков навыков
  • Никакой рекламы  
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 Теги темы: Много денег

Скачать Slavic gangster style (Мод, Много денег) v2.0.4 MOD APK

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Скачать Slavic gangster style (Мод, Много денег) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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Отзывы о Slavic gangster style (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Павел
Павел 13 декабря 2023 12:11
Обманщики вы реклама есть и точка обманщики реально обманщики.
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 июля 2023 22:44
Санёк,
постараемся скоро обновить :(
-1
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Санёк
Санёк 3 июля 2023 22:44
Мод на деньги не рабочий
+3
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