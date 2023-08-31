Описание

Slavic gangster style (Мод, Много денег) - Эта игра поможет вам перенестись за тысячу километров от Москвы, в простую Русскую провинцию. Погрузитесь в полный антураж разваленного советского союза, заброшки, разрушенные дороги и многое другое. В игре есть большой выбор оружия и конечно же противников.





Они смешивали и служили геймерам увлекательным геймплеем, перестрелками, поездками на разных моделях транспорта, выполнением заданий и многим другим, что не оставит скуки. Что ж, хорошая графика и свобода движений оставляют только самые положительные впечатления от лёгкого безумия происходящего на экране. Возьмите судьбу персонажа в свои руки и сделайте его королем этого поселения.