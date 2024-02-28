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Beat Em Up Direct: игра каратэ (Мод, режим бога)

Beat Em Up Direct: игра каратэ (Мод, режим бога) 8.3

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fighting Arena
Версия:
8.3
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 75 Мб
id приложения:
games.fa.karate.fighting.superhero
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 487

Beat Em Up Fight - это захватывающая игра, в которой игроки смогут проявить свои боевые навыки и сразиться с противниками в эпических боях. В игре доступны различные разрушительные боевые приемы и приемы карате, которые можно использовать для противостояния врагам.

Игрокам предоставляется возможность использовать два разных вида единоборств - единоборства и бокс. Эти стили боя обладают своими особенностями и позволяют игрокам выбирать наиболее эффективные атаки и контратаки в зависимости от ситуации.


Важно знать, что игровые навыки развиваются по мере продвижения в игре. Это означает, что с течением времени вы сможете открывать новые и более мощные атаки, повышая свою эффективность в боях. Однако, чтобы достичь успеха, вам потребуется мастерство и знание своих возможностей уже с самого начала квеста.


В игре Beat Em Up Fight применяются тактики, которые позволяют заставить противника вращаться во время атак. Этот стиль боя является успешным, поскольку он создает преимущество перед противником и позволяет наносить мощные удары. Ваше умение использовать различные приемы и тактики будет определять ваш успех в игре. Будьте готовы к захватывающим боям, тренируйте свои навыки и стремитесь к победе в этом захватывающем мире боевых искусств!


Скриншоты

Информация о модах

1. РЕЖИМ БОГА

2. ТУПОЙ ВРАГ

3. БЕЗ РЕКЛАМЫ

 Теги темы: Режим бога

Скачать Beat Em Up Direct: игра каратэ (Мод, режим бога) 8.3 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Beat Em Up Direct: игра каратэ (Мод, режим бога)
75 Мб
Ссылка 2
75 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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