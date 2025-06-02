Описание

В Home Design: Caribbean Life, Карибский регион становится вашим вдохновением. Под ярким солнцем, между бесконечными песчаными пляжами и кристально чистой водой, вы начинаете свой дизайнерский путь. Каждый дом или квартира, который вам предстоит переделать, имеет свою историю, связанную с культурой и природой этого удивительного региона.





Ваша задача - превратить обычные жилища в настоящие шедевры, используя местные материалы, цвета и элементы декора. Независимо от того, будете ли вы делать акцент на ярких цветах, которые символизируют карибскую культуру, или предпочтете более уединенный и расслабленный стиль, вам нужно будет удовлетворить пожелания своих клиентов и следовать актуальным трендам дизайна. Для каждого успешно завершенного проекта вы будете получать бонусы, которые помогут вам разблокировать новые предметы интерьера, а также расширить свой дизайнерский портфель. Кроме того, у вас будет возможность взаимодействовать с другими персонажами, которые предоставят вам новые задания и расскажут истории из своей жизни.





Игра становится не только забавой по декорированию, но и захватывающим путешествием по Карибам, где вы узнаете много нового о культуре, традициях и истории этого региона. Все это делает Home Design: Caribbean Life настоящим драгоценным камнем среди мобильных игр для любителей дизайна интерьеров.