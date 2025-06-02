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Home Design: Caribbean Life (Мод, Много бустеров)

Home Design: Caribbean Life (Мод, Много бустеров) 2.3.35

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Версия:
2.3.35
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CookApps
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 17:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 71 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 569
Скриншоты
Описание

В Home Design: Caribbean Life, Карибский регион становится вашим вдохновением. Под ярким солнцем, между бесконечными песчаными пляжами и кристально чистой водой, вы начинаете свой дизайнерский путь. Каждый дом или квартира, который вам предстоит переделать, имеет свою историю, связанную с культурой и природой этого удивительного региона.


Ваша задача - превратить обычные жилища в настоящие шедевры, используя местные материалы, цвета и элементы декора. Независимо от того, будете ли вы делать акцент на ярких цветах, которые символизируют карибскую культуру, или предпочтете более уединенный и расслабленный стиль, вам нужно будет удовлетворить пожелания своих клиентов и следовать актуальным трендам дизайна. Для каждого успешно завершенного проекта вы будете получать бонусы, которые помогут вам разблокировать новые предметы интерьера, а также расширить свой дизайнерский портфель. Кроме того, у вас будет возможность взаимодействовать с другими персонажами, которые предоставят вам новые задания и расскажут истории из своей жизни.


Игра становится не только забавой по декорированию, но и захватывающим путешествием по Карибам, где вы узнаете много нового о культуре, традициях и истории этого региона. Все это делает Home Design: Caribbean Life настоящим драгоценным камнем среди мобильных игр для любителей дизайна интерьеров.


Информация о модах

Неограниченные советы по бустеру

: играйте в игру, пока бустер не будет разблокирован.

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Скачать Home Design: Caribbean Life (Мод, Много бустеров) v2.3.35 MOD APK

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Скачать Home Design: Caribbean Life (Мод, Много бустеров) 71 Мб Ссылка 2 71 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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