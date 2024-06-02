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Survivor.io (Мод, Бессмертие)

Survivor.io (Мод, Бессмертие) 2.9.4

19
12
Скачать (1.1 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Habby
Версия:
2.9.4
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
id приложения:
com.dxx.firenow
Русский язык:
Есть
Лайков:
19
Комментарии:
1
Просмотров:
25 345

Настоящий взрыв произошел, когда было объявлено о доступности Survivor.io для игроков через мобильное приложение с боевой версией. Если вы любитель игр от первого лица, это будет отличным выбором.


В мобильной версии Survivor.io вы сможете погрузиться в захватывающий мир выживания, где каждый шаг имеет значение. Вы будете сражаться с другими игроками, стремясь стать последним выжившим на поле битвы. Отточите свои навыки стрельбы, создайте стратегию и примените тактику, чтобы одержать победу.


Мобильная версия предлагает вам полную свободу действий. Исследуйте огромные карты, собирайте снаряжение, улучшайте свое оружие и прокачивайте своего персонажа. Будьте готовы к неожиданным встречам, ведь другие игроки так же жаждут победы.


Независимо от того, являетесь ли вы новичком в жанре или опытным стрелком, Игра на мобильных устройствах предлагает захватывающий игровой процесс, реалистичные графические эффекты и возможность соревноваться с игроками со всего мира. Возьмите свое устройство, загрузите Survivor.io и окунитесь в мир интенсивной и конкурентной битвы за выживание. Покажите свое мастерство, стратегию и решительность, чтобы стать настоящим выжившим.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченный боезапас
  • Нет перезагрузки
  • Неограниченные навыки

ПРИМЕЧАНИЕ. Поддерживается только Arm64. Для игры на ПК рекомендуется Nox 9 64bit или LDPLAYER 9 64bit.



 Теги темы: Бессмертие

Скачать Survivor.io (Мод, Бессмертие) 2.9.4 взлом

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Скачать Survivor.io (Мод, Бессмертие)
1.1 Гб
Ссылка 2
1.1 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Survivor.io (Мод, Бессмертие)


Комментарии (1)
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Назар
Назар 2 октября 2022 08:49
Вылет мод версия
0
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