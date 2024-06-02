Survivor.io (Мод, Бессмертие) 2.9.4
Настоящий взрыв произошел, когда было объявлено о доступности Survivor.io для игроков через мобильное приложение с боевой версией. Если вы любитель игр от первого лица, это будет отличным выбором.
В мобильной версии Survivor.io вы сможете погрузиться в захватывающий мир выживания, где каждый шаг имеет значение. Вы будете сражаться с другими игроками, стремясь стать последним выжившим на поле битвы. Отточите свои навыки стрельбы, создайте стратегию и примените тактику, чтобы одержать победу.
Мобильная версия предлагает вам полную свободу действий. Исследуйте огромные карты, собирайте снаряжение, улучшайте свое оружие и прокачивайте своего персонажа. Будьте готовы к неожиданным встречам, ведь другие игроки так же жаждут победы.
Независимо от того, являетесь ли вы новичком в жанре или опытным стрелком, Игра на мобильных устройствах предлагает захватывающий игровой процесс, реалистичные графические эффекты и возможность соревноваться с игроками со всего мира. Возьмите свое устройство, загрузите Survivor.io и окунитесь в мир интенсивной и конкурентной битвы за выживание. Покажите свое мастерство, стратегию и решительность, чтобы стать настоящим выжившим.
- МОД МЕНЮ
- Неограниченный боезапас
- Нет перезагрузки
- Неограниченные навыки
ПРИМЕЧАНИЕ. Поддерживается только Arm64. Для игры на ПК рекомендуется Nox 9 64bit или LDPLAYER 9 64bit.
Скачать Survivor.io (Мод, Бессмертие) 2.9.4 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство