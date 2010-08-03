Waifu - Idle Space Farmer (Мод, Много денег) 1.10.5
Idle Space Farmer Manager - это захватывающая игра для Android, которая подарит вам уникальный опыт в мире фермерства в космосе. Игра вдохновлена аниме и предлагает игрокам широкий выбор персонажей, которые помогут вам достичь вершины в этой космической аграрной индустрии.
Главной целью игры является развитие вашей космической фермы и увеличение производства ресурсов. Выбор вайфу, или "вашей девушки", имеет важное значение, так как они будут с вами на протяжении всей игры, помогая вам улучшать и расширять вашу ферму. Idle Space Farmer Manager предлагает уникальный игровой опыт, где вы можете автоматизировать процессы и увеличивать свой доход, даже когда вы не играете. Это делает игру идеальным выбором для тех, кто ищет игру в режиме ожидания, которая не требует постоянного внимания.
Если вы готовы стать космическим фермером и управлять своей фермой вместе с красочными персонажами, то Idle Space Farmer Manager - отличный выбор для вас. Развивайтесь, собирайте ресурсы и наслаждайтесь атмосферой этой увлекательной космической игры.
Информация о модах
МОД 1
- Игровая валюта (кэш и суперкэш) не тратится;
- Бесплатные покупки за реальные деньги (требуется интернет и авторизация в сервисах Google).
МОД 2
1. Неограниченное количество наличных*
2. Неограниченное количество суперналичных*
3. Неограниченное количество билетов Gacha*
*никогда не уменьшается, когда вы тратите
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