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Waifu - Idle Space Farmer (Мод, Много денег)

Waifu - Idle Space Farmer (Мод, Много денег) 1.10.5

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Версия:
1.10.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ADQUANTUM LTD
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
24 569

Idle Space Farmer Manager - это захватывающая игра для Android, которая подарит вам уникальный опыт в мире фермерства в космосе. Игра вдохновлена аниме и предлагает игрокам широкий выбор персонажей, которые помогут вам достичь вершины в этой космической аграрной индустрии.


Главной целью игры является развитие вашей космической фермы и увеличение производства ресурсов. Выбор вайфу, или "вашей девушки", имеет важное значение, так как они будут с вами на протяжении всей игры, помогая вам улучшать и расширять вашу ферму. Idle Space Farmer Manager предлагает уникальный игровой опыт, где вы можете автоматизировать процессы и увеличивать свой доход, даже когда вы не играете. Это делает игру идеальным выбором для тех, кто ищет игру в режиме ожидания, которая не требует постоянного внимания.


Если вы готовы стать космическим фермером и управлять своей фермой вместе с красочными персонажами, то Idle Space Farmer Manager - отличный выбор для вас. Развивайтесь, собирайте ресурсы и наслаждайтесь атмосферой этой увлекательной космической игры.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Игровая валюта (кэш и суперкэш) не тратится;
  • Бесплатные покупки за реальные деньги (требуется интернет и авторизация в сервисах Google).

МОД 2
1. Неограниченное количество наличных*
2. Неограниченное количество суперналичных*
3. Неограниченное количество билетов Gacha*
*никогда не уменьшается, когда вы тратите


 Теги темы: Много денег, Экономические, фермы

Скачать Waifu - Idle Space Farmer (Мод, Много денег) 1.10.5 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2 142 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 142 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Waifu - Idle Space Farmer (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Гость Андрей
Гость Андрей 6 апреля 2024 15:04
Игра переслал заходить без интернета?
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