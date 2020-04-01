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Hidden Through Time (Мод, Unlocked)

Hidden Through Time (Мод, Unlocked) 1.0.41

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Версия:
1.0.41
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Rogueside
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 139 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
519
Скриншоты
Описание

Hidden Through Time - это захватывающая и очаровательная игра в жанре поиска предметов, которая перенесет вас в увлекательное путешествие по мировой истории. В этой игре вам предстоит исследовать красочно нарисованные уровни и искать скрытые предметы, которые разбросаны по различным эпохам человеческой цивилизации.


Каждый уровень представляет собой уникальную сцену из истории, и ваша задача - обнаружить и распознать предметы, которые в ней скрыты. Для помощи вам будут предоставлены загадочные подсказки, которые помогут раскрыть все секреты уровней.


Чем больше предметов вы найдете, тем дальше продвинетесь в игре и перейдете на следующий этап. Вам предстоит пройти все четыре великих эпохи исследования, каждая из которых предлагает уникальные вызовы и уровни. Графика игры выполнена в прекрасном стиле, который погружает вас в атмосферу исторических эпох и делает игру визуально привлекательной. Каждый уровень детально проработан, что добавляет ощущение реализма и загадочности к игровому опыту.


Hidden Through Time предлагает приятное сочетание головоломок и исторических фактов, что делает игру увлекательной и познавательной. Если вы любите решать головоломки и узнавать новое об истории, то эта игра идеально подойдет для вас. Отправляйтесь в увлекательное путешествие сквозь время и раскройте все тайны истории!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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