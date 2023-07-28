Crash Fever (Мод, Режим Бога) 9.0.0
Crash Fever - это захватывающая фэнтезийная ролевая игра, которая предлагает уникальный игровой процесс, отличающийся от других игр в жанре. Игроки отправляются в бесконечное приключение в мире, полном разнообразных возможностей для исследования.
Одной из ключевых особенностей "Crash Fever" является возможность собирать множество различных персонажей и добавлять их в свою коллекцию. Это дает игрокам широкий спектр персонажей для использования в игре, что добавляет разнообразия в игровой процесс.
Игра также предлагает разнообразные мероприятия, мини-игры и систему гача, чтобы разнообразить развлечения игроков. "Crash Fever" стремится предоставить игрокам множество развлечений и возможностей для проявления своих навыков и стратегического мышления.
Информация о модах
МОД 1
- Один удар
- Враг нанес очень низкий урон
- Режим бога (никогда не умирайте при 0 HP)
- Эксплойт с автопобедой (не всегда работает)
Предупреждение:
- При злоупотреблении ранговым режимом. Вы можете получить бан.
– Мод не работает на некоторых квестах, защищенных сервером
– Эмуляторы: если игра вылетает, перезагрузите игру на титульном экране. Вы должны делать это каждый раз. я не могу это исправить
1 кредит
МОД 2
- МОД МЕНЮ
- ОДИН УДАР
- РЕЖИМ БОГА
- ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НЕ-ROOT
- НОД ОБЪЯВЛЕНИЯ
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