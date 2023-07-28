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Crash Fever (Мод, Режим Бога)

Crash Fever (Мод, Режим Бога) 9.0.0

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Версия:
9.0.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
WonderPlanet Inc.
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 91 МБ
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 917

Crash Fever - это захватывающая фэнтезийная ролевая игра, которая предлагает уникальный игровой процесс, отличающийся от других игр в жанре. Игроки отправляются в бесконечное приключение в мире, полном разнообразных возможностей для исследования.


Одной из ключевых особенностей "Crash Fever" является возможность собирать множество различных персонажей и добавлять их в свою коллекцию. Это дает игрокам широкий спектр персонажей для использования в игре, что добавляет разнообразия в игровой процесс.


Игра также предлагает разнообразные мероприятия, мини-игры и систему гача, чтобы разнообразить развлечения игроков. "Crash Fever" стремится предоставить игрокам множество развлечений и возможностей для проявления своих навыков и стратегического мышления.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Один удар
  • Враг нанес очень низкий урон
  • Режим бога (никогда не умирайте при 0 HP)
  • Эксплойт с автопобедой (не всегда работает)

Предупреждение:
- При злоупотреблении ранговым режимом. Вы можете получить бан.
– Мод не работает на некоторых квестах, защищенных сервером

– Эмуляторы: если игра вылетает, перезагрузите игру на титульном экране. Вы должны делать это каждый раз. я не могу это исправить

1 кредит

МОД 2

  1. МОД МЕНЮ
  2. ОДИН УДАР
  3. РЕЖИМ БОГА
  4. ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НЕ-ROOT
  5. НОД ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Теги темы: RPG, Онлайн игры

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MOD 91 МБ Ссылка 2 91 МБ

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