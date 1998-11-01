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LUNA : MOBILE (Мод, Скорость игры)

LUNA : MOBILE (Мод, Скорость игры) 1.0.788

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Версия:
1.0.788
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MY PLAY FOR ASIA PTE. LTD.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
177
Скриншоты
Описание

LUNA: MOBILE — это захватывающий ролевой онлайн-проект с ярко выраженным азиатским стилем визуального оформления. Игра предлагает погрузиться в обширный фэнтезийный мир, где игроков ждут захватывающие приключения. Пользователи могут исследовать глубокие подземелья в поисках сокровищ, сражаться с могущественными боссами, или же проводить время, путешествуя по разнообразным уголкам этого мира.


В LUNA: MOBILE игроки найдут множество интересных локаций, каждая из которых уникальна и обладает своими особенностями. Собирая ценные предметы и ресурсы, игроки смогут улучшать своего персонажа, его экипировку и навыки. Система взаимодействия с другими игроками позволяет общаться, объединяться в гильдии и совместно преодолевать трудности, что делает игровой процесс еще более увлекательным и социально насыщенным.


Игра оснащена всеми необходимыми элементами, характерными для жанра MMORPG: развитыми PvE и PvP системами, множеством заданий и событий, которые делают каждый игровой день неповторимым. Она предлагает не только богатый игровой мир, но и динамичный игровой процесс, который будет интересен как новичкам, так и опытным поклонникам жанра.


Информация о модах

Множитель скорости передвижения

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Скачать LUNA : MOBILE (Мод, Скорость игры) 96 Мб Ссылка 2 96 Мб

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