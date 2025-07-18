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Rookie Reaper: Souls-like RPG (Мод меню)

Rookie Reaper: Souls-like RPG (Мод меню) v1.6.5

Исследуй тьму и побеждай в беспощадном мире жнецов

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Версия:
1.6.5
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
EuronCross
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 17:49
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 166 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Описание

Rookie Reaper: Souls-like RPG предлагает суровое, но завораживающее путешествие в духе Dark Souls. Ты играешь за молодого жнеца, пробуждённого в мире, разорённом катастрофическим сближением миров. Твоя миссия — выследить и уничтожить пять искажённых душ, стоящих за крахом вселенной. Ждёт опасное открытое пространство, наполненное тайнами, ловушками и смертельными врагами. Всё, от боёв до исследования, требует сосредоточенности и выверенных действий — здесь не прощают ошибок.


Игровой процесс построен на интенсивных боях в стиле Souls, десятках уникальных видов оружия и магии, а также глубокой настройке персонажа. Осваивай разные билды, комбинируй стили сражений, подбирай снаряжение, чтобы выжить и доминировать. Убивай врагов, открывай скрытые зоны, побеждай гигантских боссов — от одного удара до другой души, каждый шаг — это испытание. Подходит тем, кто ценит хардкор, атмосферу и настоящее чувство прогресса. Сможешь ли ты заслужить своё место среди легенд?


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Режим Бога
  • Множитель душ
  • Бесплатная покупка в приложении [Полная версия игры]
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Rookie Reaper: Souls-like RPG (Мод меню) 166 Мб Ссылка 2 166 Мб
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Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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