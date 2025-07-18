Описание

Rookie Reaper: Souls-like RPG предлагает суровое, но завораживающее путешествие в духе Dark Souls. Ты играешь за молодого жнеца, пробуждённого в мире, разорённом катастрофическим сближением миров. Твоя миссия — выследить и уничтожить пять искажённых душ, стоящих за крахом вселенной. Ждёт опасное открытое пространство, наполненное тайнами, ловушками и смертельными врагами. Всё, от боёв до исследования, требует сосредоточенности и выверенных действий — здесь не прощают ошибок.





Игровой процесс построен на интенсивных боях в стиле Souls, десятках уникальных видов оружия и магии, а также глубокой настройке персонажа. Осваивай разные билды, комбинируй стили сражений, подбирай снаряжение, чтобы выжить и доминировать. Убивай врагов, открывай скрытые зоны, побеждай гигантских боссов — от одного удара до другой души, каждый шаг — это испытание. Подходит тем, кто ценит хардкор, атмосферу и настоящее чувство прогресса. Сможешь ли ты заслужить своё место среди легенд?