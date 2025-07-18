Описание

The Keeper: Idle RPG бросает тебя в расколотую мультивселенную, где каждые пять минут пробуждается новый мир и требует защиты. Ты набираешь космических героев, запускаешь авто-битву, смотришь, как шкала урона взлетает, и одним тапом собираешь лут. Между волнами врагов кормишь ядро мудрости кристаллами, чтобы ИИ-мятежник Зевс не прорвался через следующий разлом. На экране вспыхивают числа, а сердце ловит ритм тревожного гудка станции.





Сила хранителя растёт сама, пока экран спит: ресурсы льются рекой, навыки выстраиваются в цепочки, а команда крепнет за счёт созвездий. Каждый апгрейд открывает новую арену — от ядра богини до орбитальных крепостей — и дарит шанс сорвать артефакт, меняющий правила боя. В таблице лиг видно, как вклад в бесконечный рост поднимает тебя к легендарному рангу. Подключайся сейчас, чтобы свет твоего маяка пережил очередной День Измеренного Сдвига.