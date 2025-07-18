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The Keeper : Idle RPG (Мод Меню)

The Keeper : Idle RPG (Мод Меню) v1.0.5

Пробуди хранителя и спаси бесконечную мультивселенную от ИИ-предателя Зевса

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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 9
Разработчик:
무지개토끼
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 16:28
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 700 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

The Keeper: Idle RPG бросает тебя в расколотую мультивселенную, где каждые пять минут пробуждается новый мир и требует защиты. Ты набираешь космических героев, запускаешь авто-битву, смотришь, как шкала урона взлетает, и одним тапом собираешь лут. Между волнами врагов кормишь ядро мудрости кристаллами, чтобы ИИ-мятежник Зевс не прорвался через следующий разлом. На экране вспыхивают числа, а сердце ловит ритм тревожного гудка станции.


Сила хранителя растёт сама, пока экран спит: ресурсы льются рекой, навыки выстраиваются в цепочки, а команда крепнет за счёт созвездий. Каждый апгрейд открывает новую арену — от ядра богини до орбитальных крепостей — и дарит шанс сорвать артефакт, меняющий правила боя. В таблице лиг видно, как вклад в бесконечный рост поднимает тебя к легендарному рангу. Подключайся сейчас, чтобы свет твоего маяка пережил очередной День Измеренного Сдвига.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Высокое падение золота

Ускоренное получение опыта

Двигайтесь быстрее

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 Теги темы: Мод меню

Скачать The Keeper : Idle RPG (Мод Меню) v1.0.5 MOD APK

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Скачать The Keeper : Idle RPG (Мод Меню) 700 Мб Ссылка 2 700 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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