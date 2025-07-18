The Keeper : Idle RPG (Мод Меню) v1.0.5
Пробуди хранителя и спаси бесконечную мультивселенную от ИИ-предателя Зевса
The Keeper: Idle RPG бросает тебя в расколотую мультивселенную, где каждые пять минут пробуждается новый мир и требует защиты. Ты набираешь космических героев, запускаешь авто-битву, смотришь, как шкала урона взлетает, и одним тапом собираешь лут. Между волнами врагов кормишь ядро мудрости кристаллами, чтобы ИИ-мятежник Зевс не прорвался через следующий разлом. На экране вспыхивают числа, а сердце ловит ритм тревожного гудка станции.
Сила хранителя растёт сама, пока экран спит: ресурсы льются рекой, навыки выстраиваются в цепочки, а команда крепнет за счёт созвездий. Каждый апгрейд открывает новую арену — от ядра богини до орбитальных крепостей — и дарит шанс сорвать артефакт, меняющий правила боя. В таблице лиг видно, как вклад в бесконечный рост поднимает тебя к легендарному рангу. Подключайся сейчас, чтобы свет твоего маяка пережил очередной День Измеренного Сдвига.
МОД МЕНЮ
Высокое падение золота
Ускоренное получение опыта
Двигайтесь быстрее
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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