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Postknight 2 (Мод меню)

Postknight 2 (Мод меню) 2.4.5

9
9
Скачать (719 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kurechii
Версия:
2.4.5
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 719 Мб
id приложения:
com.kurechii.postknight2
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
9
Комментарии:
2
Просмотров:
15 130

Postknight 2 - это захватывающее приключение, продолжение популярной игры, которая возвращает игроков в загадочный мир стажера-курьера. В этой игре игрокам предстоит не только доставлять почту, но и столкнуться с различными вызовами и опасностями на своем пути.


Интересной особенностью "Postknight 2" является уникальная история, связанная с значением предметов. Игроки будут открывать новые горизонты в этом мире, узнавая больше о местных обитателях и их потребностях. Ведь каждая посылка, которую они доставляют, может иметь важное значение для жителей этой страны.


Однако путешествие стажера-курьера не всегда будет гладким. Игроки должны будут сразиться с врагами и преодолеть препятствия на своем пути. Битвы в игре придают ей элемент динамики и дополняют общий игровой опыт. Разработчики также уделили внимание исправлению технических проблем, таких как вылеты и проблемы с входом в систему, что делает игру более стабильной и приятной для игроков.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона
  • режим бога
  • Множитель скорости передвижения
 Теги темы: Мод меню

Скачать Postknight 2 (Мод меню) 2.4.5 взлом

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Скачать Postknight 2 (Мод меню)
719 Мб
Ссылка 2
719 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Postknight 2 (Мод меню)


Комментарии (2)
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CritterOnIce
CritterOnIce 17 августа 2023 13:01
А обновление будет? Выкидывает, поиграть не даёт, требует какого-то b3626, хз
+1
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Akimi
Akimi 3 августа 2023 02:46
300+ мб а на самом деле 775мб м-да а другая версия игры 75мб а так спс за мод
+3
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