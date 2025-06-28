android-1.ru / Игры / Ролевые / DogLife: BitLife Dogs (Мод, Бесплатные покупки)
DogLife: BitLife Dogs (Мод, Бесплатные покупки)

DogLife: BitLife Dogs (Мод, Бесплатные покупки) v1.8.5

2
3
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.8.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Candywriter, LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 11:57
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 644
Описание

DogLife: BitLife Dogs - это захватывающая игра для всех любителей собак и владельцев воображаемых четвероногих друзей. В этой игре вы превращаетесь в саму собаку и переживаете свою жизнь, настраивая ее по своему усмотрению. Вот краткое описание игры: Перед вами открывается мир собачьей жизни, где вы можете стать озорной, умной или даже разрушительной собакой. Ваша задача - прожить свою жизнь счастливо, исследовать мир и радовать своего хозяина (или не радовать, если такой стиль жизни больше подходит).


Прежде чем войти в игру, вам предоставляется возможность выбрать свою породу собаки. Здесь представлено множество пород, от лабрадоров и французских мастифов до немецких овчарок. Выберите ту, которая вам нравится, и начните свою собачью жизнь. Игра предоставляет вам выбор между разными сценариями жизни. Вы можете жить в счастливой семье, где вас балуют и лелеют, или стать бездомным бродячим псом, выживая на улицах. Ваша судьба зависит от множества факторов, включая вашу породу и действия в игре.



Информация о модах
  • Приобретен Top Dog
  • Вы можете использовать Time Machine бесплатно.
Показать полностью
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать DogLife: BitLife Dogs (Мод, Бесплатные покупки) v1.8.5 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать DogLife: BitLife Dogs (Мод, Бесплатные покупки) 91 Мб Ссылка 2 91 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Wild Tamer (Мод, Бесплатные покупки)
Wild Tamer (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 2.44
After War – Idle Robot RPG (Режим бога)
After War – Idle Robot RPG (Режим бога)
Version: 1.30.0
Lost World (Мод меню)
Lost World (Мод меню)
Version: 4.0.6
Tailed Demon Slayer (Мод, Много денег)
Tailed Demon Slayer (Мод, Много денег)
Version: 1.6.10
The Legend of Neverland (Мод меню)
The Legend of Neverland (Мод меню)
Version: 1.21.24061205
Ragnarok Tactics SEA (Мод, Режим бога)
Ragnarok Tactics SEA (Мод, Режим бога)
Version: 5.6.0
Monsters: Dragon Tamer (Мод, Много денег)
Monsters: Dragon Tamer (Мод, Много денег)
Version: 1.8.0
RPG Dice: Heroes of Whitestone (Мод, Режим бога)
RPG Dice: Heroes of Whitestone (Мод, Режим бога)
Version: 1.70

Отзывы о DogLife: BitLife Dogs (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив