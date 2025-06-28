DogLife: BitLife Dogs - это захватывающая игра для всех любителей собак и владельцев воображаемых четвероногих друзей. В этой игре вы превращаетесь в саму собаку и переживаете свою жизнь, настраивая ее по своему усмотрению. Вот краткое описание игры: Перед вами открывается мир собачьей жизни, где вы можете стать озорной, умной или даже разрушительной собакой. Ваша задача - прожить свою жизнь счастливо, исследовать мир и радовать своего хозяина (или не радовать, если такой стиль жизни больше подходит).
Прежде чем войти в игру, вам предоставляется возможность выбрать свою породу собаки. Здесь представлено множество пород, от лабрадоров и французских мастифов до немецких овчарок. Выберите ту, которая вам нравится, и начните свою собачью жизнь. Игра предоставляет вам выбор между разными сценариями жизни. Вы можете жить в счастливой семье, где вас балуют и лелеют, или стать бездомным бродячим псом, выживая на улицах. Ваша судьба зависит от множества факторов, включая вашу породу и действия в игре.
- Приобретен Top Dog
- Вы можете использовать Time Machine бесплатно.
Скачать DogLife: BitLife Dogs (Мод, Бесплатные покупки) v1.8.5 MOD APK
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