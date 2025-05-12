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Elemental World (Мод меню)

Elemental World (Мод меню) 3.0.1

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Версия:
3.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
July Hot
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:41
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 180
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мир Elemental World, друзья-авантюристы! Здесь вас ждут захватывающие приключения, наполненные экшеном и рандомизированным геймплеем в стиле roguelike. Великолепное пиксельное искусство оживляет этот мир, создавая неповторимую атмосферу.


Вам предстоит исследовать разнообразные миры, каждый из которых полон опасностей и загадок. Однако у вас есть особая сила - сила природы. Вы сможете использовать эту силу, чтобы создавать мощные заклинания и преодолевать преграды. Вам предстоит исследовать каждый уголок окружающего мира, раскрывая его секреты и борясь с монстрами и врагами на своем пути.


В Elemental World вас ждут различные вызовы и испытания. Каждое новое приключение будет уникальным благодаря рандомизации миров, что обеспечивает множество возможностей и уникальных ситуаций. Будьте готовы к неожиданностям и применяйте свою силу и мастерство, чтобы преодолеть все трудности. В этом мире магии и опасностей вы можете стать истинным героем, используя силу природы и свои умения. Вперед, путешественники, и покажите всему миру свою силу в Elemental World!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченная мана
  • Глупые враги
  • Мгновенное убийство врагов
  • Золото не уменьшается
  • Высокое падение золота
  • Высокая синяя капля
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Elemental World (Мод меню) v3.0.1 MOD APK

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Скачать Elemental World (Мод меню) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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