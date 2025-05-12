Elemental World (Мод меню) 3.0.1
Добро пожаловать в мир Elemental World, друзья-авантюристы! Здесь вас ждут захватывающие приключения, наполненные экшеном и рандомизированным геймплеем в стиле roguelike. Великолепное пиксельное искусство оживляет этот мир, создавая неповторимую атмосферу.
Вам предстоит исследовать разнообразные миры, каждый из которых полон опасностей и загадок. Однако у вас есть особая сила - сила природы. Вы сможете использовать эту силу, чтобы создавать мощные заклинания и преодолевать преграды. Вам предстоит исследовать каждый уголок окружающего мира, раскрывая его секреты и борясь с монстрами и врагами на своем пути.
В Elemental World вас ждут различные вызовы и испытания. Каждое новое приключение будет уникальным благодаря рандомизации миров, что обеспечивает множество возможностей и уникальных ситуаций. Будьте готовы к неожиданностям и применяйте свою силу и мастерство, чтобы преодолеть все трудности. В этом мире магии и опасностей вы можете стать истинным героем, используя силу природы и свои умения. Вперед, путешественники, и покажите всему миру свою силу в Elemental World!
- МОД МЕНЮ
- Неограниченная мана
- Глупые враги
- Мгновенное убийство врагов
- Золото не уменьшается
- Высокое падение золота
- Высокая синяя капля
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.