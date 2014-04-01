android-1.ru / Игры / Ролевые / Code Geass Lost Stories (Мод меню)
Code Geass Lost Stories (Мод меню)

Code Geass Lost Stories (Мод меню) 1.4.14

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.4.14
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
KOMOE TECHNOLOGY LIMITED
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 966 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 028
Скриншоты
Описание

Code Geass Lost Stories - это захватывающая игра, разработанная на основе популярной аниме-серии "Code Geass: Lelouch of the Rebellion". В этой официально лицензированной игре вы возьмете на себя роль харизматичного героя Лелуша, который отправится в невероятное путешествие, чтобы покончить с диктатурой и сверхдержавой Британия. Вас ждет захватывающий сюжет, наполненный интригами, политическими интригами и эпическими сражениями. Вы будете принимать сложные решения, создавать союзы и использовать свою умность и стратегические навыки, чтобы победить своих врагов.


Code Geass Lost Stories предлагает вам уникальную возможность погрузиться в мир Code Geass и стать частью захватывающей истории. Вас ждут встречи с любимыми персонажами, разнообразные локации и великолепная графика, которая передает атмосферу оригинальной серии.

Приготовьтесь к невероятной поездке, полной эмоций, загадок и битв. Ваши действия и решения будут иметь влияние на исход событий и судьбу мира. Вступите в борьбу за свободу и справедливость, и помогите Лелушу достичь своей цели.


Code Geass Lost Stories - это игра, которая позволяет вам стать частью увлекательной истории Code Geass и испытать все эмоции и приключения, которые делают эту серию такой популярной. Пристегнитесь и готовьтесь к захватывающему приключению в мире Code Geass!


Информация о модах
  • Мод Меню
  • Множитель атаки
  • Режим бога

Примечание . Визуальные значения могут не отражать эффект реального мода.

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Code Geass Lost Stories (Мод меню) v1.4.14 MOD APK

Скачать из Google Play
ENG 966 Мб KR 966 Мб ENG (Ссылка 2) 966 Мб KR (Ссылка 2) 966 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
D6-Six Knights of Fate (Мод меню)
D6-Six Knights of Fate (Мод меню)
Version: 20705.30.7
The Era of Overman : Idle RPG (Мод меню)
The Era of Overman : Idle RPG (Мод меню)
Version: 1.1.12
Dragon Trail: Hunter World (Полная версия)
Dragon Trail: Hunter World (Полная версия)
Version: 2.0.1.004
Sons Of The Forest 3D Mobile (Полная версия)
Sons Of The Forest 3D Mobile (Полная версия)
Version: 1.0
Zawia RPG (Мод меню)
Zawia RPG (Мод меню)
Version: 1.2.1.39
Tales of Dragon - Fantasy RPG (Полная версия)
Tales of Dragon - Fantasy RPG (Полная версия)
Version: 1.2.7
Vahn's Quest KR (Мод меню)
Vahn's Quest KR (Мод меню)
Version: 1.11.2346
Anime Fighters (Мод меню)
Anime Fighters (Мод меню)
Version: 2.20.221108

Отзывы о Code Geass Lost Stories (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив