Описание

Code Geass Lost Stories - это захватывающая игра, разработанная на основе популярной аниме-серии "Code Geass: Lelouch of the Rebellion". В этой официально лицензированной игре вы возьмете на себя роль харизматичного героя Лелуша, который отправится в невероятное путешествие, чтобы покончить с диктатурой и сверхдержавой Британия. Вас ждет захватывающий сюжет, наполненный интригами, политическими интригами и эпическими сражениями. Вы будете принимать сложные решения, создавать союзы и использовать свою умность и стратегические навыки, чтобы победить своих врагов.



Code Geass Lost Stories предлагает вам уникальную возможность погрузиться в мир Code Geass и стать частью захватывающей истории. Вас ждут встречи с любимыми персонажами, разнообразные локации и великолепная графика, которая передает атмосферу оригинальной серии.

Приготовьтесь к невероятной поездке, полной эмоций, загадок и битв. Ваши действия и решения будут иметь влияние на исход событий и судьбу мира. Вступите в борьбу за свободу и справедливость, и помогите Лелушу достичь своей цели.





Code Geass Lost Stories - это игра, которая позволяет вам стать частью увлекательной истории Code Geass и испытать все эмоции и приключения, которые делают эту серию такой популярной. Пристегнитесь и готовьтесь к захватывающему приключению в мире Code Geass!