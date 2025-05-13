Dream Hotel: гостиничные игры, Симуляторы (Мод, Много денег) 1.4.25
Dream Hotel - погружает игроков в захватывающий мир управления отелем, где они берут на себя роль двух персонажей, отвечающих за прием и обслуживание гостей. Эта игра ставит перед игроками задачу не только овладеть различными аспектами работы отеля, но и научиться эффективно справляться с возрастающим потоком заданий.
Игрокам предстоит тратить время на то, чтобы освоиться с многочисленными задачами, каждая из которых требует внимательности и стратегического планирования. С течением времени сложность заданий возрастает, требуя от игроков быстроты реакции и способности принимать решения, влияющие на эффективность работы отеля.
"Dream Hotel" - это не просто игра об управлении; это испытание на способность управлять временем, ресурсами и персоналом, чтобы обеспечить лучший опыт для гостей. Идеально подходит для тех, кто ищет увлекательный и вызывающий игровой опыт в жанре управления и стратегии.
Неограниченные деньги / бриллиант
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Установка
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