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Dream Hotel: гостиничные игры, Симуляторы (Мод, Много денег)

Dream Hotel: гостиничные игры, Симуляторы (Мод, Много денег) 1.4.25

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Версия:
1.4.25
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CSCMobi Studios
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 16:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 365
Скриншоты
Описание

Dream Hotel - погружает игроков в захватывающий мир управления отелем, где они берут на себя роль двух персонажей, отвечающих за прием и обслуживание гостей. Эта игра ставит перед игроками задачу не только овладеть различными аспектами работы отеля, но и научиться эффективно справляться с возрастающим потоком заданий.


Игрокам предстоит тратить время на то, чтобы освоиться с многочисленными задачами, каждая из которых требует внимательности и стратегического планирования. С течением времени сложность заданий возрастает, требуя от игроков быстроты реакции и способности принимать решения, влияющие на эффективность работы отеля.


"Dream Hotel" - это не просто игра об управлении; это испытание на способность управлять временем, ресурсами и персоналом, чтобы обеспечить лучший опыт для гостей. Идеально подходит для тех, кто ищет увлекательный и вызывающий игровой опыт в жанре управления и стратегии.


Информация о модах

Неограниченные деньги / бриллиант

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 Теги темы: Много денег

Скачать Dream Hotel: гостиничные игры, Симуляторы (Мод, Много денег) v1.4.25 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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