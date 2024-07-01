Garden & Home : Dream Design (Мод, Много денег) 2.1.3
Garden & Home: Dream Design — это расслабляющая и креативная игра в жанре "три в ряд", которая предлагает игрокам уникальный опыт дизайна и украшения дома и сада. Игра сочетает в себе элементы головоломки и декора, предоставляя игрокам широкие возможности для творчества и самовыражения.
Основной особенностью игры является глубоко проработанный аспект декора. Игроки имеют возможность изменять атмосферу, окружающую среду и эстетику своего дома, выбирая из множества различных декоративных элементов и стилей. Это позволяет создать уникальный дизайн, который отражает индивидуальные предпочтения и вкусы каждого игрока.
Решая головоломки в стиле "три в ряд", игроки зарабатывают очки и ресурсы, которые можно использовать для приобретения новых декоративных элементов и улучшения дизайна своего дома и сада. Каждый успешно решенный уровень открывает новые возможности и элементы для декора.
Информация о модах
- Мод меню
- Добавить драгоценные камни
- Добавить золото
- Добавить выносливость
Скачать Garden & Home : Dream Design (Мод, Много денег) 2.1.3 взлом
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