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Garden & Home : Dream Design (Мод, Много денег)

Garden & Home : Dream Design (Мод, Много денег) 2.1.3

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Версия:
2.1.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Iris Garden
Категория:
Игры / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 516

Garden & Home: Dream Design — это расслабляющая и креативная игра в жанре "три в ряд", которая предлагает игрокам уникальный опыт дизайна и украшения дома и сада. Игра сочетает в себе элементы головоломки и декора, предоставляя игрокам широкие возможности для творчества и самовыражения.


Основной особенностью игры является глубоко проработанный аспект декора. Игроки имеют возможность изменять атмосферу, окружающую среду и эстетику своего дома, выбирая из множества различных декоративных элементов и стилей. Это позволяет создать уникальный дизайн, который отражает индивидуальные предпочтения и вкусы каждого игрока.


Решая головоломки в стиле "три в ряд", игроки зарабатывают очки и ресурсы, которые можно использовать для приобретения новых декоративных элементов и улучшения дизайна своего дома и сада. Каждый успешно решенный уровень открывает новые возможности и элементы для декора.



Скриншоты

Информация о модах

  • Мод меню
  • Добавить драгоценные камни
  • Добавить золото
  • Добавить выносливость
 Теги темы: Много денег

Скачать Garden & Home : Dream Design (Мод, Много денег) 2.1.3 взлом

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Скачать Garden & Home : Dream Design (Мод, Много денег) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

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