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Lollipop Sweet Heroes (Много денег/жизней)

Lollipop Sweet Heroes (Много денег/жизней) 24.0626.00

2
2
Скачать (150 Мб)
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Версия:
24.0626.00
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Puzzle1Studio
Категория:
Игры / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 441

Lollipop Sweet Heroes - это увлекательная головоломка в жанре "три в ряд", которая привносит острые ощущения и веселье благодаря своему инновационному подходу к геймплею. Несмотря на популярность жанра "три в ряд", эта игра имеет множество уникальных особенностей, которые делают ее непохожей на другие. Игровой мир в Lollipop Sweet Heroes выполнен в дружелюбном и милом стиле, с яркими сладостями, создавая приятные приключения для всех игроков. Ваше путешествие приведет вас через различные королевства конфет и множество захватывающих испытаний. Вместе с дружелюбными персонажами, вы будете наслаждаться сладкими вкусами конфет и исследовать этот живой мир. Головоломки в игре "три в ряд" почти бесконечны и регулярно обновляются, чтобы подарить игрокам бурю положительных эмоций.



Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченные жизни
  • Неограниченное количество ускорителей
 Теги темы: Много денег, Много жизней

Скачать Lollipop Sweet Heroes (Много денег/жизней) 24.0626.00 взлом

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Скачать Lollipop Sweet Heroes (Много денег/жизней) 150 Мб MOD (Ссылка 2) 150 Мб

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