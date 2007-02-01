Описание

Mahjong Forest Puzzle - это увлекательная игра-головоломка, в которой вас ждут интересные и сложные задачи. В игре вы найдете плитки с различными символами, и ваша задача - соединять их в соответствии с определенными целями на игровом экране. Плитки могут быть перекрытыми, что добавляет сложности к головоломкам.





Однако у вас есть возможность использовать бустеры, чтобы помочь вам решить сложные уровни. Это добавляет стратегический элемент в игру и позволяет вам проходить уровни с большей легкостью.





Mahjong Forest Puzzle - отличный способ провести время и попрактиковать свои навыки в решении головоломок. Графика и дизайн игры также делают ее приятной для глаз, что добавляет удовольствие от игры. Если вы любите головоломки и игры в жанре Mahjong, то эта игра обязательно придется вам по душе.