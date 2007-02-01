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Mahjong Forest Puzzle (Мод, Много жизней)

Mahjong Forest Puzzle 25.0326.00

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Версия:
25.0326.00
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
BitMango
Категория:
Игры / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 68 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
878
Скриншоты
Описание

Mahjong Forest Puzzle - это увлекательная игра-головоломка, в которой вас ждут интересные и сложные задачи. В игре вы найдете плитки с различными символами, и ваша задача - соединять их в соответствии с определенными целями на игровом экране. Плитки могут быть перекрытыми, что добавляет сложности к головоломкам.


Однако у вас есть возможность использовать бустеры, чтобы помочь вам решить сложные уровни. Это добавляет стратегический элемент в игру и позволяет вам проходить уровни с большей легкостью.


Mahjong Forest Puzzle - отличный способ провести время и попрактиковать свои навыки в решении головоломок. Графика и дизайн игры также делают ее приятной для глаз, что добавляет удовольствие от игры. Если вы любите головоломки и игры в жанре Mahjong, то эта игра обязательно придется вам по душе.


Информация о модах

Много жизней

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 Теги темы: Много жизней

Скачать Mahjong Forest Puzzle (Мод, Много жизней) v25.0326.00 MOD APK

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Скачать Mahjong Forest Puzzle (Мод, Много жизней) 68 МБ Ссылка 2 68 МБ

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