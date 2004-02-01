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Драгоценные камни Crush (Мод, Много монет)

Драгоценные камни Crush (Мод, Много монет) 6.0.6

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Версия:
6.0.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
IVYGAMES
Категория:
На русском / Головоломки / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 306

Jewel Crush — это увлекательная игра-головоломка, предлагающая захватывающий геймплей и уникальные особенности, которые отличают её от других игр жанра "три в ряд". Игроки отправляются в интересное путешествие по миру драгоценных камней, решая разнообразные головоломки и исследуя увлекательные локации.


Ваше приключение начинается с простых уровней, которые вводят вас в игровой процесс. Основная задача — сопровождать принцессу в королевстве драгоценных камней, сочетая три и более камней одного цвета, чтобы набирать очки. Сочетая четыре камня, вы можете создавать специальные эффекты, что добавляет стратегическую глубину игре.


С каждым уровнем сложность увеличивается, предоставляя больше вызовов и заставляя разрабатывать стратегии для успешного прохождения более чем 2000 уровней игры. Вам предоставляется ограниченное количество попыток на каждом уровне, и если задача не выполнена в отведенное время, придется начать заново. Это требует от игроков инновационного мышления и ловких манипуляций.


Jewel Crush регулярно обновляется издателем, который добавляет новые функции и исправляет ошибки, чтобы улучшить игровой опыт. Игра предлагает множество уровней, от простых до сложных, чтобы каждый игрок мог наслаждаться игрой в зависимости от своих навыков. Вы также можете играть с друзьями и делиться этим увлекательным миром драгоценных камней, что добавляет социальной составляющей в игру.



Скриншоты

Информация о модах

Много монет

 Теги темы: Много денег

Скачать Драгоценные камни Crush (Мод, Много монет) 6.0.6 взлом

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Скачать Драгоценные камни Crush (Мод, Много монет) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

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