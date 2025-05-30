Описание

Robbery Madness 2: Симулятор скрытных ограблений (Мод, Много денег) - Станьте профессиональным вором, который может пробраться в любое помещение и унести всё ценное не оставив ни следа. Взламывайте или обходите системы безопасности и даже используйте их в своих интересах. Что бы узнать какие секреты скрывают закрытые двери - используйте камеру-змейку.

Избегайте любых контактов с охраной того или иного объекта. Находите деньги, сундуки с сокровищами и много других ценных предметов. После успешной кражи, вы сможете продать всё награбленное на чёрном рынке.