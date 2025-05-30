Robbery Madness 2: Симулятор скрытных ограблений (Мод, Много денег) 2.2.9
Robbery Madness 2: Симулятор скрытных ограблений (Мод, Много денег) - Станьте профессиональным вором, который может пробраться в любое помещение и унести всё ценное не оставив ни следа. Взламывайте или обходите системы безопасности и даже используйте их в своих интересах. Что бы узнать какие секреты скрывают закрытые двери - используйте камеру-змейку.
Избегайте любых контактов с охраной того или иного объекта. Находите деньги, сундуки с сокровищами и много других ценных предметов. После успешной кражи, вы сможете продать всё награбленное на чёрном рынке.
В игре есть функция читерства при покупке, просто нажмите на кнопку цены изделий из золота - бриллиантов, которые продаются за реальные деньги. (не связано с реальными покупками)
Скачать Robbery Madness 2: Симулятор скрытных ограблений (Мод, Много денег) v2.2.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.